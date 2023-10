VIDEO Amparo Grisales «es la mala en Yo Me Llamo»

in

Amparo Grisales «es la mala en Yo Me Llamo» haciendo llorar con erizadas de críticas y comentarios subiendo el rating.

La cantante, actriz y presentadora Amparo Grisales está de boca cada noche en la televisión colombiana. Y es que en esta oportunidad, ella como jurado no ha parado con comentarios fuertes y otros de aprecio para los dobles. Según la Grisales, no es con el hecho de hacerlos sentir mal como ocurrió con Celia Cruz al decirle que sus pelucas son horrorosas y a Rosalía la hizo llorar. La actriz en sus cuentas quiso salirse de las críticas fuertes que le han hecho escribiendo: «Yo me llamo es una competencia en la que se busca al doble perfecto«. En el caso de la cantante dejó claro que «es por su salud y porque se sorprenderán al ver a la Rosalía delgada e idéntica a su artista favorita».

AMPARO GRISALES ES LA MALA CON ROSALIA MINUTO 49:50



El Dato: Cuentan desde Bogotá, que Varios participantes se han bajado de nota por su «erizada de críticas» que hasta César Escola y Pipe Bueno, las han recibido a veces con sonrisas.

