Londres, 20 feb (EFE).- El amor, los fantasmas y algunos reencuentros imposibles -al menos aparentemente- más allá de la muerte se funden en la nueva película de Andrew Haigh, protagonizada por Andrew Scott ('Fleabag') y Paul Mescal ('Normal People').

Es difícil resumir la onírica 'All of Us Strangers' en un único tema y frase, aunque, para Scott, puede simplificarse en "las diferentes manifestaciones del amor y cómo querer con valentía", según dijo a EFE durante una mesa redonda previa al estreno del filme este viernes 23 de febrero.

Dirigida por Andrew Haigh, director de algunos episodios de la serie 'The OA' y de películas como 'Lean on Pete' o '45 years', cuenta la historia de amor entre Adam (Scott) y Harry (Mescal) tras conocerse en el edificio londinense donde ambos viven.

El desarrollo de su relación se fusiona con el reencuentro de Adam y sus padres (Claire Foy y Jaime Bell), fallecidos en un accidente 30 años atrás, pero que, para el personaje interpretado por Scott, no han envejecido ni un solo día.

Una historia de amor y fantasmas

Inspirada para su premisa en la novela de fantasmas 'Strangers', del japonés Taichi Yamada, 'All of Us Strangers' se aleja de lo sobrenatural de este libro para reflexionar sobre la esencia del amor que compone las relaciones humanas.

Universal y concreta al mismo tiempo, permite que los espectadores se reencuentren con vínculos pasados, lo que, para Scott, ayuda a "entender nuestros patrones de comportamiento".

Según el actor de 'Fleabag', algunos momentos de 'All of Us Strangers' logran emocionar a "300 personas en una sala" al mismo tiempo, lo que él considera un hecho "extraordinario" e incluso "milagroso".

"Estar en la sala de cine con el público es tremendamente conmovedor, más que en ninguna otra película en las que he actuado", dijo.

Así, 'All of Us Strangers' ofrece a los espectadores la oportunidad de "analizarse a sí mismos", como expresó Mescal durante la entrevista, quien también espera que el metraje genere una reacción emocional en el público.

"Me encanta ir al cine y que la película me emocione, ya sea con carcajadas o con lágrimas; es la mejor sensación del mundo", confesó.

La conexión de 'All of Us Strangers' con el público

Con siete premios en los British Independent Film Awards, entre los que recibió el galardón a mejor película británica independiente y los de mejor director y actor de reparto -aunque no fue reconocida en los BAFTA, pese a sus seis nominaciones-, la cinta deja que los protagonistas recorran una nueva faceta en su carrera cinematográfica.

"El guion incorporaba lo que parecían ser seis géneros en uno: era increíblemente conmovedor, con elementos metafísicos y casi de terror, de historias de fantasmas…", expuso Scott.

Para Mescal, las escenas y los diálogos del filme eran "excelentes", lo primero que siempre busca "egoístamente como actor", dijo durante la mesa redonda.

También los silencios de 'All of Us Strangers' pueden considerarse parte del elenco, al dejar que la imagen y la música transmitan lo que puede ser complicado trasladar con palabras.

Frente a lo cotidiano

La relación entre Adam y Harry, quienes, según Mescal, "contienen multitudes" por su complejidad como personajes, trae a escena las vulnerabilidades compartidas por todos los seres humanos.

Para el actor de 'Normal People', la forma en la que los protagonistas de 'All of Us Strangers' o de series como 'Fleabag' acceden a la masculinidad le resulta "más familiar" que la estereotípica.

"Es agotadora toda esa presión para comportarse de una determinada manera. Es completamente innecesaria. No estaremos aquí por mucho tiempo. Sed como sois", añadió Scott.

Cristina Alonso Pascual

Por: EFE