FOTOS: ¡No pueden faltar! Los mejores memes que deja la celebración de Amor y Amistad en Colombia

En Colombia, se celebra el popular día de Amor y Amistad, donde aquellos que tienen pareja, o un gran grupo de amigos, intercambian detalles para conmemorar el día.

Cenas románticas, desayunos sorpresas, flores, chocolates y todo tipo de detalles enmarcan este día en Colombia, favoreciendo también el comercio y las ventas.

Sin embargo, además de los detalles, no podía faltar una buena colección de memes para alegrar la fecha, o simplemente para enviarle a aquellas personas que no tienen con quien celebrar este día.

Si no es así no quiero regalo de Amor y Amistad. pic.twitter.com/L8BzJTp8aN

Listo el regalo de amor y amistad para la que me gusta que no sabe que me gusta pic.twitter.com/ObBrjRhMLd

— ✡ Mencho Lé Totumè ⚜ (@MuiscaIndigena) September 15, 2021