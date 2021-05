Un Amor que lo Puede Todo

No hay nada que destroce más el corazón de una mujer que una ruptura amorosa. Se le van las fuerzas, los deseos de sonreír, de arreglarse. Afortunadamente, cuando rescatamos nuestro amor propio, es entonces cuando nos animamos a sonreír aunque nos salga una lagrimita escondida. Nos maquillamos y vestimos nuestras mejores galas, para como decía mi madre “levantarnos la moral.” Más tarde nos damos cuenta que allá adelante hay más gente que vive, que la vida sigue con o sin ese amor. Así mismo la vida sigue con o sin la casa que perdiste, sin el trabajo que te despidieron.

Cuando te pasa algo negativo que no esperabas, es como un chubasco de agua fría que te tumba al suelo sin avisar. En el amor, en ocasiones sentimos que algo no está bien, como sucede en los trabajos y en otras circunstancias de nuestras vidas. Sin embargo, a veces pasamos por alto esas señales, no las queremos ver. Tal vez porque pensabas que el amor que sentías por esa persona, la devoción por ese trabajo o lo que sea que valoraras, lo podía todo. Nos equivocamos porque…

SOLO EL AMOR DE DIOS ES TAN FUERTE QUE LO PUEDE TODO.

Lo mejor es que está esperándonos siempre, al final de una relación amorosa, cuando sales por la puerta de la oficina que te despidieron, cuando tuviste que entregar tu hogar, cuando te diagnosticaron una enfermedad, cuando estás lleno de tristeza, cuando te sientes feliz.

No importa lo que hayas hecho, lo que no hayas hecho, con Dios siempre cuentas. No importa si tienes trabajo o no, si sonríes o lloras. Simplemente está allí para ti. Un corazón destrozado tarda en componer. Une los pedacitos con fe en Dios, con fe en ti.

Determina lo que quieres vivir, la vida que quieres tener, los países que quieres visitar, las personas que quieres ayudar.

Yo me levanto todas las mañanas pensando a quién voy a ayudar hoy. Espero ayudarte en algo hoy con lo que comparto en esta columna.

Abogada, empresaria, conferencista internacional y directora de la Fundación Baila Corazón. Visita su sitio web: www.latinasempowerment.com