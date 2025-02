Resumen: La esencia del amor verdadero es libre, transparente y no tiene forma específica

El amor no tiene fronteras

La esencia del amor verdadero es libre, transparente y no tiene forma específica, pero con toda la influencia de las diferentes religiones, culturasy creencias limitantes, se ha transformado y su esencia iluminadora y pura ha dejado de brillar, ya que nos han tratado de encasillar y en muchos casos nos dicen a quienes si podemos amar y a quienes no. Este dilema se ha convertido en un gran problema para millones de personas alrededor del mundo, ya que muchas de ellas han sido rechazadas y excluidas de sus familias y han sido catalogadas como ¨bichos raros¨ por la sociedad, cuando su identidad de género o identidad sexual no es la que supuestamente debería ser.

A través del tiempo he tenido contacto con muchas personas que han preferido callar sus referencias sexuales por miedo a ser rechazados por sus propios padres, haciendo que sus vidas se conviertan en verdaderos infiernos, donde la mentira y la farsa son el pan de cada día. Hoy en día estamos viendo cómo cada vez hay más personas que se atreven a ¨salir del closet¨ o a salir al mundo a expresar lo que verdaderamente sienten, sin importar lo que digan los demás y han sido inspiración para que miles de personas también logren expresar su amor reprimido hacia personas de su mismo género abiertamente.

Si eres hijo o hija y hoy sientes que te estás ahogando porque no puedes expresar ante el mundo el amor hacia tu pareja o tienes miedo de ser rechazado por tu familia, debes revisar detenidamente lo que te está impidiendo contar lo que te sucede y expresar abiertamente tu amor.

Para que puedas ser finalmente libre y tomar las riendas de tu vida te recomiendo que:

– Revises cual es el miedo que hay detrás de tu situación. ¿Es un miedo a perder la comodidad, de perder el amor y apoyo de tus padres, de ser juzgado implacablemente por otros? Recuerda que la vida solo se vive una vez y la única forma de vencer el miedo es enfrentándolo.

– No te culpes de tu situación ni seas duro contigo mismo. Siempre existe un aprendizaje detrás de todo lo que vivas, mira esto como un reto más en tu vida y disfruta el proceso.

– Revises a fondo si por el hecho de creer que eso que estás sintiendo es supuestamente incorrecto, es pecado y no tienes derecho a sentir lo que sientes, ya que si es así, debes cuestionar tus creencias porque una creencia que te hace sufrir y no te deja disfrutar tu vida, debe ser cuestionada y cambiada.

Si eres padre o madre y en el fondo de tu corazón tienes el presentimiento de que tu hijo o tu hija tiene una preferencia sexual por otra persona del mismo sexo y lo sientes triste y amargado, es momento de abrir tu corazón para que ese secreto amargo que lo desgasta pueda ser contado y liberado.

Si tus creencias religiosas son tan estrictas al respecto y ni siquiera puedes imaginar que aceptarías a un hijo a una hija que se salga de lo que para ti es ¨normal¨, debes revisar a fondo esa creencia, porque debido a ella, no solamente estás sufriendo tu sino toda tu familia y eso puede destruir esta unión tan importante en la vida de cualquier persona y llevar a tu hijo fácilmente a tomar muy malas decisiones de las que después tendrás que arrepentirte y quizás ya sea muy tarde.

Y recuerda siempre que el amor más que ser comprendido debe ser expresado y demostrado con acciones concretas.

