Amigopatía

in

Es posible que esta palabra no exista en los registros de la Real Academia de la Lengua y que sea un neologismo inventado a último minuto para describir la adicción por los amigos.

Y es que posiblemente esta droga sea más adictiva que la cocaina o la morfina. De hecho no es una droga porque no se fuma, no se aspira ni se inyecta, pero estos son algunos de sus efectos: Da una sensación de bienestar,atenúa dolores más psíquicos que físicos y reduce los niveles de cortisol,la sustancia encargada del estrés.

Increíble de verdad. Y esa droga maravillosa es más ni menos que los amigos.

La ciencia siempre ha demostrado que los amigos son buenos para la salud mental y física. La sensación que producen los buenos amigos se evidencia biológicamente con la secreción de mayor cantidad de endorfinas, cuya capacidad analgésica es mayor que la morfina y cuyo efecto de bienestar es comparable a otros opiáceos. Ahí está posiblemente la explicación de la adiccion o amigopatia.

No es sorpresa,entonces,que el sistema de endorfinas se vea interrumpido en casos de depresión.Esa es, en parte,la razón por la que las personas deprimidas no encuentran placer y se aíslan.Personas con neurosis,fobias,psicosis o simplemente con niveles altos de estrés por lo general tiene pocos amigos.

Como especie, los humanos hemos evolucionado socialmente para vivir en grupos. Por eso la cantidad y calidad de nuestras relaciones sociales afecta directamente nuestra salud física y mental incluso nuestra longevidad. Es por esto que las personas que padecen cánceres y tiene una red fortalecida de amigos la supervivencia se duplica al doble,en comparación con aquellas que no.

Los verdaderos amigos son una droga adictiva,pero aquí viene la sorpresa: Los padres,hijos,hermanos y familiares cercanos tienen poco,casi nulo efecto en la producción de endorfinas.

Hay que darle prioridad a los amigos reales,no virtuales,esos que son capaces de desencadenar una cascada de neurotransmisores estimulantes como la serotonina y sustancias que brindan un gran placer como las endorfinas. Los amigos son un droga adictiva de una vida larga y feliz.

Salud amigos!