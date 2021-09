Descubrió que su amigo era un pedófilo que había violado a su hija y lo mató a puñaladas

Un sujeto mató a puñaladas a su amigo, tras enterarse que era un pedófilo que había violado a varios niños pequeños, entre ellos, a su hija de 8 años de edad.

Los hechos se registraron en la región rusa de Samara y han causado un debate político bastante polémica, luego de la captura y el proceso judicial del presunto homicida.

Según recogen medios internacionales, todo se dio cuando un par de amigos de años se encontraban departiendo en un bar y tomando bebidas embriagantes.

En medio de la noche, Vyacheslav M de 34 años, tomó el celular de su amigo Oleg Sviridov, quien además era el padrino de su hija y encontró terribles fotografías.

El hombre habría encontrado fotos y videos en donde veía a su amigo violando a su pequeña hija de 8 años y a varios niños pequeños de la zona en donde vivían, Vyacheslav confrontó al pedófilo y este huyó del sitio.

Con el celular el Vyacheslav denunció la situación ante las autoridades y se abrió una investigación que fue conocida por toda la comunidad local, sin embargo, se desconoce el paradero del abusador.

Tras varios días Vyacheslav logró encontrar al pedófilo y lo mató a puñaladas. Una semana después del crimen, las autoridades encontraron el cuerpo de Oleg Sviridov en un bosque cercano e inmediatamente entrevistaron a Vyacheslav, que confesó el asesinato, sin embargo, el ruso ofreció una insólita explicación acerca de lo ocurrido. “Él tropezó y cayó sobre un cuchillo mientras peleábamos. No tuve intención de matarlo”, aseguró.

Tras la confesión del crimen el ruso fue capturado y se abrió una investigación en su contra por homicidio el cual abrió un debate político bastante polémico en donde la ciudadanía y varias personas poderosas exigieron su liberación.

En un clima de gran tensión, a Vyacheslav se le concedió la prisión domiciliaria en las últimas horas, mientras la Justicia lleva adelante la investigación del caso.

