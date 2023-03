Intimidad de Shakira fue revelada por amigo de Piqué: ¿daría otro rumbo a la historia?

Tras la separación de la famosa pareja colomboespañola de Shakira y Gerard Piqué, se han ido conociendo cada vez más detalles no solo que tienen que ver con la relación, sino de cada uno de los protagonistas del triángulo amoroso.

Hace poco, se conoció un curioso detalle de la colombiana, por parte de uno de los amigos del exjugador en entrevista con el programa nocturno de los domingos TVE-Catalunya, tal como lo indicó el diario El Nacional de Cataluña.

Jordi Basté fue cuestionado acerca de la relación de su par, por parte del presentador, el cual le preguntó con bastante interés: “¿Eres team Shakira o team Piqué?”. Y él respondió: “Conozco a Shakira, pero mi amigo es Piqué”.

Y recordó: ”¿Un momento divertido que yo haya pasado con Shakira? Una cosa que me di cuenta, una tontería… ella es una profesional y después de comer va al lavabo a peinarse porque sabe perfectamente que todo el mundo le pedirá fotos desde donde se sienta hasta la puerta. No he cocinado para ellos, he coincidido con los dos, quizá tres o cuatro veces”.

De igual forma, habló de la ruptura de su amigo: “Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira. En tres meses se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no lo tendríamos que decir. Porque en la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán. Y quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal”.

