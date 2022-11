América Latina está cambiando… América Latina se cansó

in

Los pueblos están hablando, los de siempre están quedando a un lado. América Latina pide a gritos un cambio real y las recientes elecciones de presidencia en distintos países lo evidencian. La victoria de Lula da Silva en Brasil es la fiel muestra de que el mundo está pidiendo una transformación que le permita a las bases sociales poder vivir sabroso.

Si vemos el mapa continental, de los 20 países más importantes entre Suramérica y Centroamérica, el 55 % ya tienen conformados gobiernos que rechazan la labor de más de 200 años de los partidos tradicionales, siendo Brasil el más reciente, quien volvió a elegir a la izquierda como un salvavidas ante la aparición de un gobierno de imposición que distanciaba, cada vez más, las oportunidades de un todo.

La búsqueda actual de gobiernos independientes, alternativos, reflejan no solamente la llegada de contragobiernos, si no la voz de quienes por décadas han sufrido la estigmatización de quienes se dedicaron a enriquecer a un pequeño sector de cada sociedad, si no de detener el crecimiento social que quedó estancado con prácticas políticas obsoletas y conservadoras que poco reflejan la realidad.

Millones de votos en las urnas que buscan ciudadanos que estén comprometidos, más que con conglomerados y métodos tradicionales, es con el ciudadano de a pie, con el que moviliza las distintas economías y que, normalmente, no ha sido tenido en cuenta para la construcción de naciones que terminan produciendo para pocos. Esa empatía que hoy se grita entre las calles, por fin parece tener nuevos rumbos.

La lucha por el crecimiento de los pueblos a través de una educación garantizada, que le brinde garantías de desarrollo a los jóvenes, a través de la innovación y les brinde alternativas de crecimiento para ellos y sus familias, es hoy la principal tarea de las naciones que, hoy en el poder, buscan cambiar este paradigma.

Sin embargo, es una ardua labor que debe corresponder a la confianza y la ilusión que se está depositando en los mismos. Colombia, hace ya casi tres meses, se montó en dicha dinámica y espera que este gobierno, primera vez de una corriente política alterna, le brinde esas garantías rendidas; vigilantes de ellos y prestos a reclamar en caso de fallar.

Los de siempre nos han hecho mucho daño, pero debemos ser inteligentes para resarcirlo. Siempre se ha creído que una corriente alternativa es perjudicial para el desarrollo de los pueblos, pero estamos en la obligación de demostrar lo contrario.

Construir desde el pueblo, sus necesidades primarias, sin desestabilizar bruscamente las economías tradicionales, es el principal reto hoy de la región; reto al que nuestro país se enfrenta y en la que todos debemos contribuir.

Un ejemplo en nuestro país de esa construcción desde la base social y un gobierno independiente se da en esta administración de Daniel Quintero, alcalde de Medellín, quienes han donado más de 95.500 computadores a niños y niñas de la ciudad, y esperan superar los 150 mil, con el único fin de brindar un acceso digno a la digitalización de la información, una educación complementaria y hacerlos partícipes de las nuevas tecnologías y formas de estudio que les permita hacer parte de la cuarta revolución industrial.

Seguramente, prácticas que deben ser implementadas en otras ciudades como mi Cali, en donde garantizar la totalidad de la educación gratuita y de calidad a los jóvenes ayudará a recomponer los lazos quebrados de nuestro territorio.

Estamos en un momento justo para un verdadero cambio, para soñar con una paz total, para unir naciones que buscan, desde la recomposición social y afectiva, la transformación de una región que tiene todo el potencial para ser la más grande del mundo.