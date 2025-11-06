América de Cali, aferrado a las matemáticas, mantiene las esperanzas vivas de continuar vivo en la Liga BetPlay II-2025.

El conjunto escarlata visitará a Boyacá Chicó, un duro local al que tendrá que ganarle para que su aspiración de meterse entre los 8 no se vea perjudicada.

Con 23 puntos, la mecha necesita por lo menos 7 de los 9 que le faltan, es decir cuenta con una victoria en este partido.

El compromiso corresponde a la fecha 18 de la Liga, el único juego que falta para poner al día el calendario en el rentado profesional.

América se juega el futuro en la Liga contra Boyacá Chicó

En ese camino, por intentar clasificar, los dirigidos por David González tendrán que enfrentar, además de Boyacá Chicó, a Unión Magdalena y al DIM.

Tras esta visita, América recibirá en la fecha 19 a Unión y posteriormente visitará, en la fecha 20 al equipo dirigido por Alejandro Restrepo.

El partido, de la fecha 18 de la Liga BetPlay, se disputará desde las 6:10 de la tarde de este jueves, 6 de noviembre.

