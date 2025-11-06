Minuto30
    América se juega el futuro en la Liga contra Boyacá Chicó
    América de Cali busca clasificación a los ocho en la Liga BetPlay enfrentando a Boyacá Chicó en crucial partido. Foto: América de Cali
    Resumen: América de Cali, con 23 puntos, se aferra a las matemáticas para clasificar a los ocho de la Liga BetPlay II-2025, necesitando sumar al menos 7 de los 9 puntos restantes, lo que implica una victoria en su crucial partido de este jueves, 6 de noviembre, a las 6:10 p.m., contra el Boyacá Chicó como visitante en el compromiso aplazado de la fecha 18. Además de este encuentro, el equipo dirigido por David González deberá enfrentar al Unión Magdalena (local en fecha 19) y al DIM (visitante en fecha 20) para definir su futuro en el torneo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    América de Cali, aferrado a las matemáticas, mantiene las esperanzas vivas de continuar vivo en la Liga BetPlay II-2025.

    El conjunto escarlata visitará a Boyacá Chicó, un duro local al que tendrá que ganarle para que su aspiración de meterse entre los 8 no se vea perjudicada.

    Con 23 puntos, la mecha necesita por lo menos 7 de los 9 que le faltan, es decir cuenta con una victoria en este partido.

    El compromiso corresponde a la fecha 18 de la Liga, el único juego que falta para poner al día el calendario en el rentado profesional.

    En ese camino, por intentar clasificar, los dirigidos por David González tendrán que enfrentar, además de Boyacá Chicó, a Unión Magdalena y al DIM.

    Tras esta visita, América recibirá en la fecha 19 a Unión y posteriormente visitará, en la fecha 20 al equipo dirigido por Alejandro Restrepo.

    El partido, de la fecha 18 de la Liga BetPlay, se disputará desde las 6:10 de la tarde de este jueves, 6 de noviembre.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

