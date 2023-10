América de Cali y Colo Colo buscan frenar el avance brasileño en los cuartos de la Libertadores

Bogotá, 14 oct (EFE).- El América de Cali se enfrentará al Corinthians y el Colo Colo jugará con el Internacional este domingo con la intención clara de frenar el avance de los equipos brasileños, en los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina.

En el estadio Pascual Guerrero de Cali, las Diablas Rojas tratarán de imponerse al Timao en un duelo al que llegan motivadas luego de lograr una muy difícil clasificación como segundas del Grupo D.

Las dirigidas por Gustavo Pineda tenían que golear y esperar que Internacional goleara para pasar de fase, algo que finalmente terminó ocurriendo porque el América venció 4-0 al Nacional uruguayo, mientras que la Gurias Coloradas le ganaron 5-0 a Boca Juniors.

Así pues, las colombianas están motivadas para el encuentro del domingo, pero tendrán que lidiar con la baja de la experimentada delantera Diana Ospina, quien sufrió una lesión del cuerno anterior del menisco lateral que la sacó del último partido de la ronda de grupos y de la que aún no se ha podido recuperar.

No obstante, Pineda contará con el resto de su nómina, que incluye a la artillera Catalina Usme, máxima goleadora histórica del torneo y quien participó en el Mundial de este año con Colombia; la delantera Elexa Bahr; la central Daniela Arias, una de las fichas clave del equipo, y la portera Natalia Giraldo.

Las Bravas, entre tanto, terminaron la fase de grupos con puntuación perfecta tras golear 4-0 en la última jornada al Libertad Limpeño, al que eliminaron con ese resultado.

Dirigidas por Arthur Elias, las brasileñas quieren seguir avanzando para buscar su cuarto título, que las acredite como las más veces ganadoras de la Libertadores.

La principal carta del Corinthians será Millene, que con cuatro goles comparte el liderato de la tabla de goleo con la colombiana Diana Celis, del Independiente Santa Fe y quien ya quedó eliminada del campeonato continental.

También se espera que aparezcan otras figuras importantes como la veterana lateral Tamires y las centrocampistas Luana, Fernandinha y Gabi Zanoti.

El sueño del Cacique

El Colo Colo logró clasificar como segundo del Grupo C y dejó una muy buena impresión colectiva, que ha tenido como puntos altos el trabajo de la atacante venezolana Ysaura Viso, Javiera Grez e Isidora Olave, quienes han logrado crear circuitos que hacen muy peligroso a su equipo.

Una motivación personal, justamente, la tiene Viso que con su tanto ante Always Ready, en la goleada 5-2 de la última jornada, se convirtió en la tercera goleadora histórica del torneo con 21 tantos.

"En lo personal, no sabía pero estoy feliz porque soy la tercera máxima goleadora histórica de la Libertadores, es muy lindo y muy grato para mí porque estas competiciones son muy fuertes y es muy difícil poder marcar un gol", expresó.

Bajo el liderazgo de Tatiele, el equipo ha logrado forjar una identidad que espera ratificar ante Internacional, que clasificó con puntuación perfecta como líder del Grupo D.

El equipo de Lucas Piccinato fue uno de los equipos más fuertes de la fase de grupos y encontró puntos altos en jugadoras como la uruguaya Belén Aquino o la atacante Priscila, líder natural.

"Toda las veces que nosotras vestimos la camiseta, todas las veces que llevamos el escudo en el pecho no existe otro resultado que no sea la victoria. No existe otro pensamiento que no sea el de entrar a al cancha, hacer nuestro mejor juego y ganar", expresó la veterana central Bruna Benites, que a sus 37 años busca ganar su tercera Libertadores tras las conseguidas en 2013 y 2014 con San José.

Por: EFE