¡Por fin lo anunciaron! América de Cali confirmó a David González

“Una nueva historia se empieza a escribir en el América de Cali”, así presentó el club a su nuevo entrenador.

El club ha anunció oficialmente a David González. El exarquero profesional, quien dejó una huella en el Independiente Medellín (2002–2005 y 2015–2019), asume las riendas del equipo.

González firmó un contrato hasta diciembre de 2026, con la posibilidad de extenderlo por un año más.

El estratega, conocido por su paso por el Deportivo Cali y clubes en Europa como el Manchester City, Aberdeen, Brighton, entre otros, se consolidó como ídolo del Independiente Medellín, equipo con el que inició su carrera como técnico en 2022.

En su primera experiencia en el banquillo, llevó al Poderoso a la final del Torneo Finalización de ese año. En 56 partidos dirigidos, registró un rendimiento del 50%.

Posteriormente, en 2023, tomó las riendas del Deportes Tolima, equipo al que también condujo a la final, en la que fue subcampeón frente a Atlético Nacional.

Con el conjunto de Ibagué, dirigió 70 partidos y logró un rendimiento cercano al 62%. Su experiencia más reciente fue con Millonarios.

El estratega cuenta con la Licencia PRO de la Federación Colombiana de Fútbol y de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), lo que respalda su formación profesional.

Para este nuevo desafío, David González estará acompañado por un equipo de profesionales de su confianza.

Entre ellos estarán Jorge Becerra como asistente técnico y Nicolás Ramírez como preparador físico.

Además, se mantendrán en el cuerpo técnico los integrantes que ya venían trabajando con el plantel: Alex Escobar, Carlos Hernández, Harold Viáfara y Roger Villalobos.

David recibe a América de Cali prácticamente eliminado de la Liga BetPlay con solo 6 puntos y necesitando sumar por lo menos 25 de los 36 disponibles.

Sin embargo, llega sin esa presión de clasificar, prácticamente lo hará buscando todo lo que más pueda lograr.

