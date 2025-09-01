Minuto30
  • América confirma la salida del Técnico Raimondi y quien será su reemplazo

    Resumen: El América de Cali anuncia oficialmente la salida de su director técnico, Gabriel Raimondi. Alex Escobar asumirá como interino mientras el club busca un nuevo entrenador para la temporada.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El América de Cali ha anunciado oficialmente la salida de su director técnico, Gabriel Raimondi. La decisión, según el comunicado del club, se tomó de mutuo acuerdo, poniendo fin a la etapa del entrenador argentino al frente del equipo.

    En el mismo comunicado, el club agradeció a Raimondi y a su cuerpo técnico por su compromiso y les deseó éxito en sus proyectos futuros.

    De manera interina, el equipo estará a cargo de Alex Escobar como director técnico, asistido por Carlos Hernández y Harold Viáfara. América de Cali aseguró que en los próximos días anunciará el nombre del nuevo cuerpo técnico que asumirá el proyecto deportivo en lo que resta de la temporada.

