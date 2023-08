El candidato a la alcaldía de Puerto Berrío, Jaime Cañas, denuncia amenazas en su contra

El candidato a la Alcaldía de Puerto Berrío (Antioquia), Jaime Cañas, denunció amenazas en su contra, por parte de una estructura armada que delinque en zona rural del municipio.

Las declaraciones fueron entregadas por el aspirante, en una rueda de prensa con los medios de comunicación, en la que manifestó que las intimidaciones se han venido presentando desde hace una semana a través de mensajes y video llamadas:

“Me abordó una persona que me dijo que contesta las llamadas. El primer mensaje fue el 9 de agosto. Devolví la llamada y me dicen que conteste por videollamada para que supiera con quién está hablando (…) Me asuste mucho porque tenía un camuflado, empiezo a tomar capturas y cuelgo, me dicen que no puedo ir ni a bodegas, ni a La Martina ni a San Juan”, explicó.

Después instaurar la denuncia, el candidato fue informado que efectivamente se trata del comandante de una estructura criminal que opera en límites de Yondó, Puerto Berrío y Remedios

“Como no volví a contestar las llamadas, me enviaron un mensaje que me declaran objetivo militar y me exigen 100 millones de pesos para continuar ejerciendo campaña”, agregó.

Cañas manifestó que realiza la denuncia, porque aunque el Ejército, la Policía y la UNP le han brindado acompañamiento a través de llamadas, aún no cuenta con seguridad.

El aspirante fue claro en asegurar, que pese a la situación, continuará realizando su campaña a la Alcaldía.

Para más noticias de Antioquia.