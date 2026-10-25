Resumen: Una ambulancia del Hospital San Julián de Argelia se accidentó a las 3:12 a. m. de este domingo en el sector Tasajo, en la vía La Unión–Sonsón, y terminó contra un barranco. Iban el conductor y un auxiliar de enfermería, sin pacientes: los atendieron en el Hospital de Sonsón y les dieron de alta. La aseguradora valorará los daños del vehículo.

Ambulancia del Hospital de Argelia se salió de la vía y chocó contra un barranco en Sonsón

Una ambulancia del Hospital San Julián de Argelia, en el Oriente antioqueño, sufrió un accidente en la madrugada de este domingo 25 de octubre en la vía que conecta a La Unión con Sonsón. El vehículo se salió de la carretera y terminó contra un barranco. Sus dos ocupantes resultaron lesionados y, tras ser atendidos, fueron dados de alta.

Según el comunicado a la opinión pública que difundió la institución, el hecho ocurrió hacia las 3:12 a. m., en el sector Tasajo. La ambulancia, de tipo Nissan, regresaba hacia Argelia luego de haber realizado el traslado de un paciente.

Un percance durante la conducción, la causa que reporta el hospital

De acuerdo con el hospital, el accidente se presentó debido a un percance durante la conducción. Como consecuencia, el vehículo se salió de la vía y colisionó contra un barranco. La institución no dio más detalles sobre lo que ocurrió justo antes del choque.

En la ambulancia se encontraban únicamente el conductor y un auxiliar de enfermería. Los dos fueron atendidos en el Hospital de Sonsón y posteriormente salieron del centro asistencial. El conductor sufrió un golpe en la cabeza, mientras que el auxiliar tuvo un golpe leve en la rodilla.

Juan Arroyave, gerente del Hospital de Argelia, también se refirió al caso y explicó que el vehículo era de tipo Nissan y que en él iban el conductor y una auxiliar de enfermería, quienes sufrieron golpes en el accidente.

El hospital fue enfático en un punto: al momento del accidente no se transportaban pacientes. Es decir, la ambulancia ya había cumplido con el traslado y volvía a su sede cuando ocurrió el siniestro.

La aseguradora evaluará los daños

Las fotografías del lugar muestran la ambulancia inclinada sobre el talud, a un lado de la carretera, con la parte delantera golpeada y el parabrisas afectado. Al fondo se ven las montañas propias de la zona, y a un costado de la vía hay un árbol y vegetación.

El hospital informó que la ambulancia será trasladada por la aseguradora para realizar la respectiva valoración de los daños. Por ahora no se conoce una cifra de lo que costarán las reparaciones ni cuánto tiempo estará por fuera de servicio el vehículo.

El comunicado, que lleva el sello de institución vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud, está fechado este 25 de octubre de 2026 y fue difundido a la opinión pública para aclarar lo ocurrido en las primeras horas del día.

Lo que se sabe y lo que falta por aclarar

Hasta ahora, la información oficial confirma la hora aproximada, el lugar del accidente, las personas que iban a bordo y su estado de salud. Lo que no se ha detallado es qué tipo de percance se presentó durante la conducción ni si habrá alguna revisión adicional sobre lo ocurrido.

Tampoco se ha informado si el servicio de ambulancias del municipio quedó afectado mientras el vehículo está fuera de operación. Minuto30 seguirá atento a cualquier nuevo pronunciamiento del Hospital San Julián.

Una vía que ya ha sido noticia

El tramo entre La Unión y Sonsón es un corredor que usan a diario conductores y transportadores de la región. Hace pocos días, en el mismo sector de Tasajo, otro accidente le dio un susto a un conocido andariego que se dirigía a las Fiestas de Nariño.

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Sonsón también ha sido noticia por otras emergencias recientes, entre ellas las fuertes lluvias que provocaron afectaciones en el municipio y pusieron a las autoridades a atender varios reportes.

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Por ahora, el balance del accidente es positivo dentro de lo que cabe: no hubo pacientes a bordo, no se reportaron más afectados y los dos trabajadores ya están fuera del hospital. Queda pendiente el informe de los daños del vehículo y lo que determine la aseguradora sobre su reparación.