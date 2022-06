Amber Heard recibió propuesta de matrimonio de un hombre árabe

in

Finalmente se dio resolución al juicio por difamación entre Amber Heard y Johnny Depp. Ahora la actriz ha recibido una inusual propuesta en sus redes sociales.

Aunque este juicio dio pie a que la credibilidad de la actriz quedara manchada luego de que Johnny pudo demostrar que el artículo donde su exesposa se declaraba «víctima de violencia doméstica» era falso.

Ante esto comenzaron a surgir miles de reacciones de los internautas, provocando un debate en redes sociales, pues mientras estaban aquellos que celebraron el triunfo del actor de «Piratas del Caribe», otros comentarios que apoyaban a Amber luego de su derrota, como es el caso de un hombre que tuvo el coraje para enviar un mensaje a la actriz para proponerle matrimonio.

Se trata de un hombre de Arabia Saudita que se ha ofrecido a casarse con Heard luego de que muchos de sus seguidores le dieran la espalda al demostrarse su culpabilidad en el caso de difamación, pues a través de una nota de voz enviada desde su cuenta de Instagram, directamente para la actriz, el sujeto se hizo llamar mejor que ese «viejo» de su exesposo.

La inusual propuesta a Amber Heard.

Inmediatamente el video se hizo viral en redes sociales, causando el asombro de los internautas quienes aseguran que la propuesta se escucha en un tono muy serio y que se contrapone a la opinión que muchas personas tienen con respecto a la actriz, quien ha recibido el rechazo y odio en redes sociales.

Amber, ya que todas las puertas se están cerrando para ti, no tienes a nadie excepto a mí para cuidarte. He notado que algunas personas te odian y te intimidan, por lo tanto, decidí casarme contigo. Que Allah nos bendiga a ambos. Eres una bendición, pero la gente no aprecia eso. Soy mejor que ese viejo», se escucha en la nota de voz, haciendo referencia a Johnny Depp.