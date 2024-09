Amante de la Reina Letizia no se retracta «esa es la verdad» que aparece en el libro de Jaime Peñafiel «Leticia y Yo».

El cotilleo español está mudo y no quiere pelear con la Casa Real. Al menos es lo que desprende del mensaje de Jaime Del Burgos que colgó en twitter con una foto de ambos y destacando a Letizia Ortiz la «Reina Consorte de España». La selfie de Letizia frente a un espejo en un baño cubierta con un pañuelo de pashmina, una lujosa tela de lana de Cachemira, venía acompañada de un directo mensaje. «Amor Llevo tu pashmina.Es como sentirte a mi lado.. Me cuida.. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte.. Salir de aquí. Tuya». Un mensaje que fue borrado luego pues Jaime es casado. Todo obedece y es verdad lo detallado que no hay retracción «fueron amantes». La duda obedece es si cuando ella estaba casada se vieron. Este relato está consignado en el libro «Letizia y Yo» de Jaime Peñafiel. Un crítico de la reina y quien fuera considerado cercano a la corona. El problema es que Del Burgo hace referencia y asegura que mantuvieron una relación amorosa una vez ya estaba casada.

AMANTE DE LA REINA LETIZIA BORRA MENSAJE



El Dato: Quien escribió el libro dice estas etapas definen a los amantes Letizia y Jaime: 1) Relación amorosa, de 2002 a 2004; 2) Amigos y confidentes, de 2004 a 2010; 3) Relación amorosa, duradera y continuada, 2010 y 2011; 4) Como cuñados, 2012 a 2016.».

