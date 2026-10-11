Resumen: Dos personas fueron capturadas en flagrancia en Amalfi después de que la Policía hallara un revólver calibre .38 en el baúl del vehículo en el que se movilizaban. Quedaron a disposición de la autoridad competente.

Amalfi: capturan a dos personas con un revólver hallado en el baúl de un vehículo

En Amalfi, Antioquia, uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a dos ciudadanos que se movilizaban en un vehículo, tras hallar un arma de fuego tipo revólver en el baúl del automotor. El procedimiento se registró este 10 de octubre de 2026.

Según el reporte del Departamento de Policía Antioquia, comandado por el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, la captura se dio en el marco de la estrategia «Juntos por Antioquia» y mediante actividades de registro y control a personas y vehículos.

El arma hallada en el baúl

De acuerdo con la información oficial, durante el procedimiento los uniformados observaron una actitud sospechosa en los ocupantes y realizaron un registro al automotor. En el baúl habrían encontrado un revólver calibre .38, marca Smith & Wesson, sin cartuchos.

A disposición de la autoridad competente

Los dos capturados y el arma de fuego incautada fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Son presuntos responsables mientras la justicia no determine lo contrario.