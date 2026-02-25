Álvaro Uribe Vélez volverá a su casa, Sabaneta

Resumen: A tan solo nueve días de las elecciones legislativas en Colombia, el expresidente ha decidido recorrer nuevamente las calles de Sabaneta en compañía de los candidatos a la Cámara y al Senado

El pasado 20 de agosto de 2025, el expresidente de la República y líder natural del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, celebró su libertad en Sabaneta, en la reconocida Tienda de Tocayo, ubicada en una de las esquinas del parque principal del municipio.

Este emblemático establecimiento comercial, es propiedad de la familia de José Daniel Restrepo Montoya, concejal del municipio, quien es conocido cariñosamente como José Tocayo. Desde su elección como corporado, Tocayo ha liderado las banderas del partido en la que es considerada la casa por excelencia del uribismo, Sabaneta.

A tan solo nueve días de las elecciones legislativas en Colombia, el expresidente ha decidido recorrer nuevamente las calles de Sabaneta en compañía de los candidatos a la Cámara y al Senado. Cabe recordar que Uribe presentó una lista cerrada al Senado y que él ocupa el puesto 25.

La jornada tendrá lugar el sábado 28 de febrero a las diez de la mañana. El recorrido iniciará en la carrera 45 con calle 72 sur y finalizará en el parque principal de Sabaneta. Como ya lo ha hecho antes, el expresidente concluirá su agenda tomando tinto en la Tienda de Tocayo.