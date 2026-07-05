Álvaro Uribe Vélez, Estadista de las Américas

Resumen: Es difícil, muy difícil, saber cuánto le debe Colombia a un hombre que, con mano firme y corazón grande, le ha dedicado su vida entera a servirle a los más altos intereses de la patria.

Bien saben mis lectores que, salvo señaladas excepciones, solo escribo sobre ideas, propuestas, principios y valores, y no sobre personas. También saben que soy amigo de la crítica asertiva y propositiva, y rotundo enemigo del halago obsecuente; pero considero de justicia, dedicar de nuevo unos renglones a la vida y obra de Álvaro Uribe Vélez, el Gran Colombiano, quien ha consagrado su vida entera al servicio de la patria.

Y es que Álvaro Uribe cambió la historia de Colombia e hizo que los colombianos nos sintiéramos gobernados. Sí, Uribe revivió la fe, la confianza y la credibilidad en el gobernante; redimió y ensanchó la economía y la hizo incluyente; respetó y defendió la ley y el Estado de Derecho; remozó la ilusión colectiva de aspirar a una patria mejor; restableció la institucionalización del país; develó la corrupción de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia; y rescató el orgullo perdido de una nación mancillada por la violencia y la barbarie entronizada por un puñado de criminales disfrazados de guerrilleros.

Uribe exigió diligencia y acierto a sus colaboradores, estremeció con vigor las agencias del Estado y puso en movimiento el pesado carruaje burocrático de estas e hizo cercano el gobierno a las regiones y los ciudadanos.

¿Cómo olvidar sus Consejos Comunitarios en los más apartados lugares de la geografía nacional, en los que, con humildad y grandeza, y valiéndose de sencillas palabras, exhortó a las comunidades para que miraran lejos y con perspectiva de futuro, haciendo que la esperanza de progreso fuera posible y sostenible a partir de la decisión y gestión de ellas mismas, y con el apoyo de sus gobernantes locales y del Gobierno Nacional?

En materia de Seguridad, los logros de Álvaro Uribe durante sus ocho años de Gobierno son cuantiosos e inestimables.

En lo Económico, sus realizaciones siguen siendo inigualables. En materia de confianza inversionista y crecimiento económico, los resultados son elocuentes.

Pero probablemente, el mayor éxito de su gestión fue en lo Social, como resultado del restablecimiento de la seguridad, la estabilidad legal y la seguridad jurídica, lo que permitió que se registraran avances nunca antes vistos en términos de cohesión social y reducción de pobreza.

El presidente Uribe culminó sus períodos presidenciales en armonía con su visión de gobierno, la cual partía del restablecimiento de la seguridad y desencadenaba aumento de la confianza en el futuro, crecimiento económico sostenible, fomento a la educación, cohesión social y disminución de la pobreza, lo que permitió el fortalecimiento de la democracia y su sostenibilidad fiscal.

Pero como todo ser humano, Álvaro Uribe cometió errores y desaciertos, y los mayores fueron confiar en Juan Manuel Santos, inefable traidor, no de Uribe, sino de la democracia colombiana y, más recientemente, no haber legado las banderas del Centro Democrático a María Fernanda Cabal quien es la mejor intérprete de la política de Seguridad Democrática, Cohesión Social y Confianza Inversionista, y quien muy probablemente será presidente de Colombia en 2030.

Que nadie olvide que los llamados y execrables falsos positivos ocurrieron, en su mayoría, cuando Santos era ministro de Defensa, los que de inmediato Uribe repudió y condenó con la mayor contundencia y rigor, y por los que Santos tan solo pidió perdón en junio de 2021, bajo el apremio de la mal llamada Comisión de la Verdad.

Por eso sobrecoge y resulta inexplicable que algunos jóvenes desinformados, odien más a Álvaro Uribe que lo que quieren a Colombia, e incluso al mismo Juan Manuel Santos y a su Paz con Impunidad, paz espuria, cínica y desvergonzada, que violentó el orden constitucional, pervirtió las instituciones, premió criminales, burló inocentes, estimuló la violencia y convirtió vastas zonas del territorio nacional en vergeles de cultivos ilícitos y en cadena interminable de factorías de narcóticos.

Ya es hora de que los jóvenes se informen, se interesen por la historia, que no se dejen adoctrinar con la retórica mentirosa de la posverdad comunista, y que se sumen al frente unido democrático, cívico y pacífico que aglutina a la mayoría de los colombianos, constituido para evitar que el gobierno agónico que padecemos, como lo hizo el de Santos, siga socavando el Estado de Derecho y erosionando las instituciones republicanas.

De lo anterior la importancia de que, por encima de toda diferencia política, partidista o ideológica, con estos jóvenes, cerremos filas contra el populismo y la implantación del perverso y anacrónico comunismo que es tan solo bueno para sembrar esperanzas y cosechar desengaño y miseria.

Es urgente que sigamos construyendo una unidad nacional fuerte y pluralista, que nos integre en una fraternidad inquebrantable, y no solo en la alegría y el duelo. Ser colombiano debe ser la vivencia diaria del ideario de principios y valores democráticos y solidarios que el presidente Álvaro Uribe Vélez ha predicado y aplicado, y que nos ha señalado y enseñado.

Es difícil, muy difícil, saber cuánto le debe Colombia a un hombre que, con mano firme y corazón grande, le ha dedicado su vida entera a servirle a los más altos intereses de la patria.

Presidente Álvaro Uribe Vélez, gracias por devolvernos la esperanza; gracias por defender la democracia; y gracias por consagrar su vida al servicio de la patria.

Álvaro Uribe Vélez, Presidente Eterno de Colombia y Estadista de las Américas.

© 2026. Todos los derechos reservados. *Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado. Esp. Mg. LL.M. Litigante, Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Catedrático Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.