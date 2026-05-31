Resumen: El expresidente Álvaro Uribe Vélez reconoció públicamente la derrota de su partido en la primera vuelta presidencial, asumiendo la responsabilidad política y elogiando el liderazgo de la senadora Paloma Valencia de cara al futuro. En su pronunciamiento, el exmandatario oficializó su rotundo respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella para la contienda definitiva, invitando a sus seguidores a apoyarlo para defender la Constitución, las libertades económicas y garantizar un Estado austero. Finalmente, Uribe justificó su decisión lanzando fuertes críticas y advertencias contra la campaña del senador Iván Cepeda, asegurando que el país no puede convertirse en una "sucursal del chavismo" y acusando a la izquierda de contar con el presunto respaldo de grupos armados, consolidando así el cierre de filas del bloque de derecha para las elecciones del próximo 21 de junio.

Álvaro Uribe reconoce que perdió abruptamente e invitó a todos sus votantes a que apoyen a Abelardo

Tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial en la jornada de este domingo 31 de mayo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció a través de sus redes sociales para hacer un balance de los comicios. En un mensaje directo al país, el líder natural del Centro Democrático reconoció la derrota de su colectividad, asumió la responsabilidad política y oficializó su rotundo respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta.

El exmandatario inició su declaración con un tono autocrítico y reconociendo el revés electoral frente al avance de otras fuerzas políticas: «Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mi responsabilidad».

Elogios a Paloma Valencia y cumplimiento de la palabra

A pesar de los resultados adversos para su partido en la primera ronda, Uribe aprovechó el espacio para destacar el papel de su candidata, la senadora Paloma Valencia, a quien describió como un baluarte para su movimiento político. «Colombia ha descubierto a una gran líder con toda la vigencia hacia el futuro: Paloma Valencia», afirmó.

Acto seguido, el expresidente se refirió a la victoria de Abelardo de la Espriella dentro del espectro de la derecha y confirmó que su sector político se sumará a la campaña del abogado para enfrentar la segunda vuelta.

«Ganó el doctor Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra. Votaremos por él y pedimos que se vote por él», sentenció Uribe, haciendo un llamado a la disciplina de sus bases electorales.

El exmandatario fundamentó este apoyo en principios que considera innegociables para el futuro de la nación, invitando a votar por De la Espriella «por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna [y] del Estado pequeño y austero».

Fuertes críticas a Gustavo Petro e Iván Cepeda

En la segunda mitad de su intervención, Uribe elevó el tono para referirse al contrincante de De la Espriella en la segunda vuelta, el senador Iván Cepeda. El expresidente advirtió sobre lo que él considera un grave riesgo para la democracia y la institucionalidad del país si la izquierda se mantiene en el poder.

«Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo de Petro y Cepeda», aseveró de manera categórica.

Además, lanzó duras acusaciones sobre los presuntos respaldos que tendría la candidatura del pacto de izquierda, cruzando una línea crítica frente a los procesos de paz que se adelantan actualmente: «Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyado por los grupos terroristas».

El líder político finalizó su mensaje reiterando su llamado a las urnas de cara a los comicios definitivos que se celebrarán en tres semanas: «Elijamos presidente al doctor Abelardo de la Espriella».

Con esta declaración, el uribismo en pleno cierra filas en torno a la propuesta de «mano dura» y libre mercado de De la Espriella, marcando el inicio de una polarizada campaña por la Casa de Nariño de cara a la segunda vuelta del 21 de junio.

Álvaro Uribe reconoce que perdió abruptamente e invitó a todos sus votantes a que apoyen a Abelardo