VIDEO. Álvaro Uribe irá a juicio: así reaccionó el expresidente a la decisión judicial en su contra

La tarde del jueves se conoció la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, de negar la preclusión del caso del expresidente Álvaro Uribe y llamarlo a juicio por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, ahora la Fiscalía deberá presentar el escrito de acusación en su contra.

Sobre la noticia judicial en mi contra. pic.twitter.com/9WWOjpXMi9 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 6, 2023

La diligencia en la que los magistrados ratificarán lo decidido por el juzgado 41 penal de conocimiento de no precluir el proceso, se realizará a las 2:00 de la tarde del viernes, y a ella asistirán el expresidente y sus abogados Jaime Granados y Jaime Lombana. Además del senador Iván Cepeda Castro, el exfiscal general Eduardo Montealegre, el exvicefiscal general Jorge Fernando Perdomo Torres, y Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, quienes fueron declarados víctimas dentro del proceso.

Ante la situación reaccionó álvaro Uribe desde Cartagena donde se encontraba participando de un foro, diciendo: «Yo he defendido mi reputación con ardentía, pero no sé de sobornar testigos ni de engañar a la Corta (…) Esperaba que esa unanimidad de los testigos permitiera que se fallara a mi favor, lo que no ha ocurrido», aseguró en declaración a periodistas en Cartagena, donde participó en un foro sobre seguridad”.

Es necesario precisar que esta es la primera vez que un proceso contra un expresidente en Colombia llega a esta instancia judicial y es llamado a juicio.

