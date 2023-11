VIDEO. “Anoche no hubo un diálogo, pero hubo un buen debate”: dijo Álvaro Uribe entregó sus conclusiones sobre reunión con el Presidente Petro

in

La mañana del jueves 23 de noviembre el expresidente Álvaro Uribe expuso sus posiciones, y entregó sus conclusiones, frente a la reunión con el Presidente Gustavo Petro.

Sobre reunión Presidente Gustavo Petro: Razones de oposición a la Reforma a la Salud – Sede del Centro Democrático.https://t.co/dCy5ycyGEa — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 23, 2023

“Me pareció importante que tuvimos la posibilidad de discutir con los ponentes del Gobierno, a mi toda discusión me parece importante”, dijo el expresidente.

Durante la rueda de prensa realizada, la oposición aseguró que no serán los “tontos útiles” del Gobierno y que si el Gobierno no es capaz de garantizar el quórum, la oposición no lo va a hacer.

“Uno tiene que debatir en todos los escenarios y no puede cambiar de discurso, tiene que tener el mismo discurso ante el presidente de la República, que tiene una manera antagónica de pensar frente a nosotros y el mismo discurso frente a los compañeros que pensamos de la misma manera”, dijo también el líder del Centro Democrático.

Una frase con la que Álvaro Uribe inició la atención a medios y con la cual también terminó su intervención, previa a las preguntas de los periodistas, fue que: “Anoche no hubo un diálogo, pero hubo un buen debate, hubo un buen debate, un debate franco, importante de desacuerdos”.

