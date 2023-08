VIDEO: Álvaro Uribe denunció a Zulema Jattin por sus declaraciones ante la JEP

El expresidente Álvaro Uribe confirmó que denunció a la exsenadora Zulema Jattin tras conocerse sus declaraciones ante la JEP, en las que mencionó que en 2002 una supuesta conversación sostenida con el exmandatario en su finca El Ubérrimo de Córdoba.

Según la excongresista, le dijo a Uribe que en ese entonces, los paramilitares estaban prohibiendo candidatos en Córdoba y a esto, según Jattin, el expresidente respondió que si no tenía pruebas de estos hechos, no denunciara.

“Con la dra Jattin me reuní en algunas oportunidades. Si fuera verdad que le recomendé no denunciar sin pruebas las supuestas presiones paramilitares, no es de mi estilo decir que tenía que ser una prueba escrita. Además menciona personas sobre las que nunca hablamos. Sin que tenga una sola palabra mía para acusarme inventa ante la JEP su análisis político que no se le ocurrió hace más de 20 años”, dijo el exmandatario.

Horas después de la publicación del video, Uribe compartió en su cuenta de Twitter, la foto del documento de la denuncia por calumnia, realizada por intermedio del abogado Abelardo de la Espriella, a Zulema Jattin.

Por intermedio del dr Abelardo de la Espriella he presentado denuncia penal contra la señora Zulema Jattin pic.twitter.com/GcXd0bwsNP — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 25, 2023

