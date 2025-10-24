Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Álvaro Uribe Vélez suspendió su visita a Jericó, Antioquia, por problemas de salud. El expresidente pidió disculpas y agradeció el apoyo de la comunidad.

Álvaro Uribe canceló su visita a Jericó debido a los siguientes motivos

El expresidente Álvaro Uribe Vélez informó que no podrá asistir a la visita programada este sábado 25 de octubre en Jericó, Antioquia, debido a problemas de salud que le impiden desplazarse.

La noticia fue confirmada inicialmente por el Centro Democrático, que dio a conocer la cancelación del encuentro.

La agenda de Uribe incluía una visita especial a la casa natal de Santa Laura Montoya, considerada la primera santa colombiana, en un recorrido de carácter personal y espiritual. Allí planeaba agradecer por las bendiciones recibidas y compartir con la comunidad jericoana.

A través de su cuenta de X, el exmandatario se disculpó con los habitantes del municipio y con los dirigentes locales del partido que lo esperaban.

“Ofrezco mis más sentidas disculpas al representante Juan Espinal, a la comunidad de Jericó (tierra de la Santa Madre Laura) y a los entrañables coterráneos del Suroeste de Antioquia, porque debo cancelar mi visita de mañana por problemitas de salud. Pronto los veo. Todo el afecto”, escribió Uribe.

El congresista Juan Espinal, quien recibiría al expresidente durante su paso por el suroeste, respondió con un mensaje de respaldo:

“Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, lo más importante es su salud. Colombia lo necesita más fuerte que nunca”, expresó.

Desde el partido indicaron que la visita podría ser reprogramada una vez el expresidente Álvaro Uribe se encuentre mejor en salud.

