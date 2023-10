Álvaro Recoba: «No sé qué puede ser mejor que dirigir a Nacional»

Montevideo, 21 oct (EFE).- El nuevo entrenador del uruguayo Nacional, Álvaro 'Chino' Recoba, aseguró este sábado en su primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo que no mira más allá de lo que hará mañana y que no sabe qué puede ser mejor que dirigir al equipo Tricolor.

"Sinceramente, no sé qué puede ser mejor que dirigir a Nacional", puntualizó el director técnico en una conferencia llevada a cabo en el complejo deportivo Los Céspedes, que se extendió por casi 40 minutos.

El 'Chino' dijo que el fútbol ya le permitió cumplir los sueños que tenía y que en este momento avanza "día a día" sin mirar más allá de lo que hará mañana.

"El objetivo mío es hacer crecer a los jugadores día a día. Si eso mañana me lleva a otro lugar, que no sé qué puede ser mejor que estar acá, sinceramente, vendrá. Mi ilusión es ir día a día", dijo Recoba.

Por otra parte, dijo que desde que asumió en enero de 2022 como entrenador de la Tercera División, con la que ya conquistó un Campeonato Uruguayo, tuvo como objetivo aprender, crecer y estar preparado para cuando tuviera la posibilidad de encargarse del primer equipo.

"Hay dos maneras de agarrar un equipo: desde el principio o cuando hay algo que no está bien", detalló Recoba, quien agregó que le hubiese gustado que fuera de otra manera, pero que aceptó el reto.

Recoba no quiso adelantar qué tipo de sistema usará y dejó claro que buscará un equipo "que intente jugar y que sea solidario".

"No hay dos equipos, hay once jugadores. No hay cinco que defienden, hay once que tienen que defender y diez que tienen que correr en la cancha", concluyó.

Recoba se convirtió este viernes en el nuevo entrenador del primer equipo del Nacional, luego de estar casi dos años dirigiendo a la plantilla de Tercera División.

Nacido en Montevideo el marzo de 1976, el 'Chino' tuvo una destacada trayectoria como futbolista en la que defendió al Danubio, a los italianos Inter de Milán, Venezia y Torino, así como también al Panionios griego.

Además, jugó en el Nacional en tres períodos, el último de estos entre 2011 y 2015, cuando puso punto final a su extensa carrera.

Disputó allí 176 partidos, de los que ganó 110 y en los que anotó 61 goles. Además, conquistó siete títulos oficiales, entre ellos las ediciones 2011-2012 y 2014-2015 del Campeonato Uruguayo.

En enero de 2022, Recoba asumió como entrenador de la Tercera División del Nacional y en ese mismo año conquistó el Campeonato Uruguayo de la categoría.

Por: EFE