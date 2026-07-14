Resumen: El excanciller Álvaro Leyva denunció públicamente una supuesta "Operación de sabotaje" liderada por el presidente saliente Gustavo Petro, acusándolo de exigir renuncias masivas a funcionarios clave de libre remoción para generar un caos administrativo que afecte el inicio del gobierno de Abelardo De La Espriella. Según Leyva, esta estrategia busca bloquear el funcionamiento de las entidades y destruir documentos públicos para ocultar presuntas irregularidades fiscales ante el anunciado "bloque de búsqueda anticorrupción", incurriendo en lo que calificó como una "desviación del poder"; por esta razón, hizo un llamado directo a los servidores públicos para que resistan las presiones de la Casa de Nariño y no dimitan hasta que se complete el traspaso de mando.

Álvaro Leyva denuncia supuesta “operación de sabotaje” de Petro para desestabilizar el inicio de De La Espriella

En una nueva y explosiva carta pública, el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán lanzó graves acusaciones contra el presidente saliente, Gustavo Petro, asegurando que existe un plan coordinado desde la Casa de Nariño para sabotear el arranque de la administración del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

De acuerdo con Leyva, se trataría de una «Operación de sabotaje» liderada por Petro y sus ministros, cuyo propósito principal es provocar un colapso administrativo y generar caos durante los primeros días del nuevo gobierno.

La estrategia del supuesto «bloqueo»

El excanciller detalló que el supuesto plan consiste en identificar a funcionarios clave de libre nombramiento y remoción en los diferentes ministerios y entidades del Estado para exigirles la renuncia de manera inmediata. Al aceptar estas dimisiones de forma apresurada a pocos días del cambio de mando, el gobierno saliente pretendería dejar las dependencias sin personal calificado ni liderazgo operativo.

“Se trata de la existencia de una ‘Operación de sabotaje’ de Petro y sus ministros para que haya caos en los primeros días de la nueva administración”, denunció Leyva, agregando que la intención del gobierno entrante es que los “computadores estén bloqueados, las oficinas cerradas y los documentos destruidos”.

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Según el exministro, esta maniobra no solo busca entorpecer la gestión de De La Espriella, sino también «desaparecer la evidencia de su asalto al erario público», motivado por el pavor que supuestamente le genera el anunciado «bloque de búsqueda anticorrupción» que implementará la administración entrante.

El concepto de «desviación del poder»

En su misiva, Leyva apeló a conceptos jurídicos para fundamentar su denuncia, invocando la doctrina de la «desviación del poder» —desarrollada en Francia a finales del siglo XIX y respaldada por la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano—. Explicó que esta figura se configura cuando una autoridad expide actos para los cuales es plenamente competente, pero buscando un fin diferente al que señala la ley.

En este sentido, argumentó que, aunque el gobierno tiene la facultad legal de pedir y aceptar renuncias, usar esa atribución para desestabilizar al nuevo mandato constituye una desviación ilegal de sus funciones. “Así deben ser las cosas [una transición ordenada], pero Petro es alérgico a la legalidad”, fustigó.

Duras descalificaciones contra Gustavo Petro

La carta de Leyva no escatimó en duros calificativos de corte personal contra el mandatario. El exministro afirmó que el país no debería verse afectado por un Petro con “síndrome de abstinencia por el poder”, señalando que la verdadera obsesión del presidente actual ha sido únicamente “trinar en su despacho al amanecer y posar disfrazado para las fotos”.

“En su desespero ya sabe que el futuro es la ignominia. Está acabado y dispuesto a destruirlo todo a las patadas, consciente de que ya la historia lo puso en el pedestal de la indignidad y el deshonor”, sentenció Leyva de manera tajante.

Un llamado a la resistencia de los funcionarios

Ante esta situación, el excanciller hizo un llamado directo a los servidores públicos que se encuentran bajo presión para dimitir, exhortándolos a resistir y no ceder ante las solicitudes de renuncia de última hora.

“Ojalá los funcionarios aguanten sus renuncias unos días hasta que se vaya. Difícil pero no imposible. El presidente De La Espriella tiene la legitimidad plena de las urnas y es quien debe decidir quién se queda, quién se va y quién llega”, concluyó Leyva.

Hasta el momento, la Casa de Nariño no ha emitido ningún pronunciamiento oficial frente a estas delicadas declaraciones, las cuales agitan aún más el panorama político nacional en medio del proceso de empalme presidencial.

Álvaro Leyva denuncia supuesta “operación de sabotaje” de Petro para desestabilizar el inicio de De La Espriella