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    Álvaro Díaz llegará al Movistar Arena con su nueva gira Omakase

    Álvaro Díaz se presentará en el Movistar Arena el próximo 3 de septiembre.

    Publicado por: Julian Medina

    Alvaro Díaz
    Cortesía
    Álvaro Díaz llegará al Movistar Arena con su nueva gira Omakase

    Resumen: El rapero puertorriqueño Álvaro Díaz regresará a Bogotá el próximo 3 de septiembre de 2026 con su ambicioso OMAKASE TOUR en el Movistar Arena, impulsado por el lanzamiento de su nuevo álbum OMAKASE. El espectáculo, inspirado en el concepto gastronómico japonés del mismo nombre, recorrerá las distintas etapas emocionales del disco y contará con canciones junto a artistas como Rauw Alejandro y Feid. El anuncio llega tras el exitoso crecimiento del artista en Colombia, donde agotó la boletería de sus anteriores presentaciones, consolidando una estrecha relación con el público bogotano. Las entradas estarán disponibles por etapas de preventa y venta general a través de la plataforma de TuBoleta.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El idilio entre el público colombiano y Álvaro Díaz suma un nuevo y emocionante capítulo. Tras paralizar las calles de la Zona T en Bogotá con una activación sorpresa que congregó a más de 3.500 fanáticos, el rapero y compositor puertorriqueño ha confirmado oficialmente su regreso al país. La cita será el próximo 3 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena, el escenario que consolidará su estatus como uno de los líderes más vanguardistas de la música urbana alternativa.

    Este concierto marca el inicio de una nueva era para el artista, impulsada por el reciente lanzamiento de su esperado álbum de estudio, OMAKASE.

    Una experiencia conceptual en cuatro capítulos

    Inspirado en el tradicional concepto gastronómico japonés donde los comensales se ponen en manos del chef, el OMAKASE TOUR propone un viaje multisensorial en el que los asistentes confían plenamente en la curaduría del artista. El álbum está compuesto por 16 canciones y estructurado meticulosamente en cuatro bloques emocionales:

    Crudo

    Sazón

    Transformación por Fuego

    Sentimiento

    El disco cuenta con una nómina de colaboradores de primer nivel que incluye a figuras como Tainy, Rauw Alejandro, Jesse Báez, Latin Mafia, RUBI y el colombiano FEID. Canciones como “PIENSO EN TI.”, “PERDISTE EL EMMY.”, “KILO.” y la emotiva despedida de “LAULTIMACENA.” serán el núcleo de un espectáculo completamente renovado.

    «Colombia ha sido testigo del crecimiento más meteórico en la carrera de Álvaro Díaz. Pasar de llenar teatros a agotar por completo una arena en tiempo récord marcó un precedente en 2025».

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    Colombia: Una plaza incondicional

    El lazo entre Álvaro Díaz y la capital colombiana no ha hecho más que fortalecerse. En 2025, el boricua protagonizó uno de los hitos de taquilla más impactantes de la escena local al agotar tres etapas de venta consecutivas en apenas 74 días, obligando a la organización a migrar el show desde el Royal Center hasta la configuración de arena completa en el Movistar Arena. Ahora, con una propuesta escénica mucho más ambiciosa, promete superar sus propios límites.

    Calendario de boletería: ¡Prográmese!

    La venta de entradas para el concierto del 3 de septiembre se habilitará por fases a través de la plataforma oficial de TuBoleta (www.tuboleta.com):

    Preventa Movistar: Disponible desde hoy, 9 de junio de 2026, a partir de las 10:00 a.m., hasta el 11 de junio a las 9:59 a.m.

    Preventa Artista: Iniciará el 11 de junio a las 10:00 a.m. y se extenderá hasta el 12 de junio a las 9:59 a.m.

    Venta al Público General: Se abrirá de forma definitiva el viernes 12 de junio de 2026 a partir de las 10:00 a.m.

    Con el respaldo de la promotora Breakfast Live, todo está dispuesto para que la «Alvarito-manía» se tome de nuevo el corazón de Bogotá en la que promete ser una de las noches más memorables del año.

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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