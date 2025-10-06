En un final de infarto, Pumas sufrió su tercera derrota consecutiva en la Liga MX, cayendo 2-1 ante Chivas, un resultado que los deja cerca de quedar por fuera del Play-In.

El drama se intensificó en los últimos segundos, cuando el lateral colombiano Álvaro Angulo desperdició un penal.

El penal era crucial para que le hubiera dado al menos un punto al equipo dirigido por el extécnico verdolaga Efraín Juárez.

Pumas, que inicialmente se había adelantado en el marcador, vio cómo Chivas le daba la vuelta al resultado. Con el 2-1 en contra, el árbitro decretó un penal a favor de los universitarios justo antes del pitazo final, una oportunidad de oro para igualar.

El encargado de ejecutarlo fue Angulo, refuerzo traído por Juárez, quien lo conocía de su exitoso paso por Atlético Nacional.

¡Drama total! Penal fallado por Álvaro Angulo hunde a Pumas y pone a Efraín Juárez en la cuerda floja

Sin embargo, el lateral pateó con potencia y estrelló el balón en el travesaño, desaprovechando la posibilidad de rescatar el empate.

Esta dolorosa falla no solo selló la derrota y la tercera caída en línea para Pumas, sino que también complica seriamente la continuidad de Efraín Juárez en el banquillo.

A pesar de haber gestionado la llegada de refuerzos de jerarquía, los resultados no se han dado.

El equipo del mexicano solo ha sumado un punto de los últimos 12 posibles, dejando a Juárez en una situación muy comprometida ante los malos resultados.

¡Así fue el penalti que falló Álvaro Angulo! El lateral izquierdo colombiano se perdió la oportunidad de convertirse en el héroe de los Pumas y se terminó convirtiendo en el villano, al no conseguir el empate ante las Chivas ‍♂️ pic.twitter.com/X5wc3uaqSN — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 6, 2025

