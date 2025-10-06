Minuto30
  • ¡Drama total! Penal fallado por Álvaro Angulo hunde a Pumas y pone a Efraín Juárez en la cuerda floja

    ¡Dramático! Pumas pierde ante Chivas 2-1 por penal fallado de Álvaro Angulo; Efraín Juárez en la cuerda floja del Play-In. Foto: Pumas MX / Créditos al autor
    Resumen: En un dramático final, Pumas sufrió su tercera derrota consecutiva en la Liga MX al caer 2-1 ante Chivas, un resultado que complica seriamente sus aspiraciones de clasificar al Play-In y que pone en entredicho la continuidad de su técnico, Efraín Juárez. El partido se selló con un desenlace de infarto cuando, en los últimos segundos y con el marcador en contra, el lateral colombiano Álvaro Angulo falló un penal al estrellar el balón en el travesaño, desperdiciando la oportunidad de rescatar un empate que hubiera aliviado la crisis de resultados de Pumas, que solo ha sumado un punto de los últimos 12 posibles.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En un final de infarto, Pumas sufrió su tercera derrota consecutiva en la Liga MX, cayendo 2-1 ante Chivas, un resultado que los deja cerca de quedar por fuera del Play-In.

    El drama se intensificó en los últimos segundos, cuando el lateral colombiano Álvaro Angulo desperdició un penal.

    El penal era crucial para que le hubiera dado al menos un punto al equipo dirigido por el extécnico verdolaga Efraín Juárez.

    Pumas, que inicialmente se había adelantado en el marcador, vio cómo Chivas le daba la vuelta al resultado. Con el 2-1 en contra, el árbitro decretó un penal a favor de los universitarios justo antes del pitazo final, una oportunidad de oro para igualar.

    El encargado de ejecutarlo fue Angulo, refuerzo traído por Juárez, quien lo conocía de su exitoso paso por Atlético Nacional.

    Sin embargo, el lateral pateó con potencia y estrelló el balón en el travesaño, desaprovechando la posibilidad de rescatar el empate.

    Esta dolorosa falla no solo selló la derrota y la tercera caída en línea para Pumas, sino que también complica seriamente la continuidad de Efraín Juárez en el banquillo.

    A pesar de haber gestionado la llegada de refuerzos de jerarquía, los resultados no se han dado.

    El equipo del mexicano solo ha sumado un punto de los últimos 12 posibles, dejando a Juárez en una situación muy comprometida ante los malos resultados.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

