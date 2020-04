Álvaro Ampuero: “Ahora uno piensa más que nada en la salud”

El futbolista peruano Álvaro Ampuero (Lima, 1992) se ha topado con el coronavirus en Azerbaiyán, país donde está contando con gran protagonismo en las filas del Zira. EFE le entrevistó para conocer cómo vive esta crisis sanitaria el país.

Pregunta: Azerbayán es un territorio fronterizo con Irán, uno de los grandes focos del coronavirus en el panorama mundial. ¿Cree que eso ha contribuido al contagio o se tomaron medidas rápidamente?

R: Debe haber contribuido en gran parte, me parece que los primeros contagiados vinieron de Irán a aquí. Estamos muy cerca. Se tomaron medidas rápidas, cerraron los aeropuertos y las fronteras. Pero sí hubo un margen de días en los que venía gente de todos lados y comenzó a propagarse el virus.

P: ¿Qué restricciones ha puesto el Gobierno?

R: Yo me entero de la mayor parte de las noticias por mi club. Vamos encaminados a que si no es por una razón de urgencia o de ese estilo, uno no podrá salir de casa porque le impondrán una multa o le mandarán a casa. De todas formas yo solo salgo a hacer las compras y ya casi todo está cerrado.

P: ¿Cómo está trabajando el equipo?

R: Hace veinte días que tuvimos el último entrenamiento en equipo. Creo que fue un viernes y nosotros jugábamos el domingo, a los dos días. El mismo viernes nos dijeron que no se iba a jugar esa jornada porque el virus estaba creciendo. Desde ahí se suspendió todo. Tenemos un plan de trabajo para hacer en casa y vamos entrenando y manteniendo la forma como se puede.

P: La situación ha obligado a cancelar grandes eventos deportivos allí. Uno de ellos es el Gran Premio de Fórmula 1 de Bakú. ¿Cómo ha sentado eso en el país?

R: La Fórmula 1 es el evento más importante. Pero ahora ya no se puede hacer casi nada aquí y hay que acatarlo. La situación al inicio se mantuvo, no había mucha gente con el virus. Pero de un momento a otro empezó a crecer. Me parecía un poco extraño que no tomasen medidas un poco más duras con el tema. Parece que ahora sí se están llevando a cabo.

P: Otro evento que se ha aplazado es la Eurocopa de fútbol. Bakú iba a ser una de las sedes. ¿Había mucha ilusión por ello?

R: Aquí a la gente le gusta mucho el fútbol. Yo en lo poco que llevo he visto que cuando hay partidos importantes, como por ejemplo del Qarabag que es el equipo más importante, a la gente le gusta ir al estadio a ver esos partidos aunque no sea hincha. Sé que había expectativas por la Eurocopa pero la situación este año está un poco confusa, hay mucha incertidumbre por ahora.

P: La liga está aplazada. ¿Cree que va a volver?

R: Es muy confuso ahora. A nosotros por lo menos no nos han comunicado nada directamente, si han tomado una decisión o están pensando algo. Aquí, dentro de todo, no quedan muchos partidos porque es una liga de ocho equipos y solo nos quedaba la última rueda.

Nos quedaban ocho partidos me parece y un par de Copa pero también creo que como se están tomando las medidas aquí recientemente hay que ver cómo va avanzando para saber si en algún momento se puede jugar o hay alguna manera.

P: ¿Para ustedes sería importante que se reanudara, no? Están peleando por entrar en Europa

R: Sí. Podíamos meternos en puestos europeos y además estamos en las semifinales de la Copa. Sería bueno para nuestros intereses que se pueda jugar pero si te soy sincero ahora uno piensa más que nada en la salud. El fútbol ha pasado un poco a segundo plano pero si se vuelve a jugar, estando todas las condiciones bien, sería bueno para nosotros porque estamos peleando.

P: ¿Cómo está transcurriendo en lo personal su experiencia allí?

R: Muy bien. Llegué en agosto del año pasado. No conocía prácticamente nada, ni del país ni del fútbol, pero me he quedado gratamente sorprendido. Me gusta mucho Bakú, es muy tranquila y se vive bien. Y en el tema del fútbol la liga es buena. Gracias a Dios he podido jugar bastante y llegar a un equipo que es un buen grupo.

