Según se ve, el perrito se le habría soltado de la correa, y la mujer la única forma que encontró de reprenderlo fue a gritos, puños y patadas; a lo que el perrito alterado se defendió ladrándole a la "desquiciada" mujer.

Resumen: Según se ve, el perrito se le habría soltado de la correa, y la mujer la única forma que encontró de reprenderlo fue a gritos, puños y patadas; a lo que el perrito alterado se defendió ladrándole a la "desquiciada" mujer.

¡No solo pasa en Colombia! En EE.UU., paseadora «cogió a pata» al perrito frankie y en video quedó

Minuto30.com .- Un lamentable caso de maltrato animal ha generado profunda indignación en las redes sociales, luego de que saliera a la luz un video en el que se observa a una mujer golpeando a un perro, llamado frankie, en lo que se presume sería una conducta injustificada.

La mujer, quien trabajaba como cuidadora de mascotas independiente, fue grabada infraganti por cámaras de seguridad agrediendo a un perrito llamado Frankie, lo que desató la rápida intervención de las autoridades y de la plataforma que la empleaba.

Golpes, bofetadas y gritos a Frankie: La evidencia en video

El caso se destapó gracias a las grabaciones de seguridad que dejaron en evidencia el cruel trato que recibía el animal. En las imágenes difundidas, se puede observar claramente a la mujer propinándole golpes, bofetadas y patadas a Frankie, todo esto acompañado de fuertes gritos hacia la mascota.

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Según se ve, el perrito se le habría soltado de la correa, y la mujer la única forma que encontró de reprenderlo fue a gritos, puños y patadas; a lo que el perrito alterado se defendió ladrándole a la «desquiciada» mujer.

Según las declaraciones del dueño del perrito, la situación fue una completa sorpresa. El hombre aseguró que había contratado a la mujer en al menos cuatro ocasiones anteriores a través de la popular aplicación Rover, confiando en su perfil, ya que contaba con reseñas positivas por parte de otros usuarios.

Aunque afortunadamente Frankie no sufrió lesiones físicas de gravedad tras el incidente, su dueño afirmó estar «horrorizado» y profundamente afectado tras ver el trato que recibió su mascota a puerta cerrada.

🇺🇸 🐶 😡

PET SITTER ABUSA DE PERRO EN VIDEO VIRAL VIDEO DESTRUYE CONFIANZA EN CUIDADORES CONTRATADOS ⚠️¡SIGUE @ULTIMAHORAENX PARA MÁS! En Warren Michigan una cuidadora de perros contratada por Rover fue grabada pateando y golpeando en la cara a Frankie un pitbull de… pic.twitter.com/EojDttL5o9 — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) May 13, 2026

Consecuencias: Investigación policial y bloqueo en la app

Tras hacerse público el material audiovisual, las represalias legales y laborales no se hicieron esperar:

Bloqueo inmediato: La plataforma Rover emitió un comunicado informando que desactivó de manera definitiva la cuenta de la cuidadora en su aplicación.

Rescate de otros animales: Como medida preventiva, la empresa coordinó el retiro inmediato de todas las demás mascotas que se encontraban bajo el cuidado de esta mujer en ese momento.

Acción legal: La Policía de la ciudad de Warren ya abrió una investigación formal sobre el incidente y confirmó que no se descarta presentar cargos criminales por maltrato animal contra la implicada.