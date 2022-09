Altos costos de energía impiden la generación de riqueza en Colombia: Presidente Petro

in

Los altos costos de la energía eléctrica afectan la generación de riqueza en un país como Colombia, afirmó el Presidente Gustavo Petro al instalar el Congreso Nacional de Exportadores, que se realizó este jueves en Medellín.

Al hacer la distinción entre transferencia y generación real de riqueza, el Mandatario dijo que esto sucede también con los altos costos financieros.

“Si los costos de la energía en Colombia son los más altos de América, el aparato pequeño industrial colombiano está pagando una renta, está transfiriendo riqueza. Si los costos financieros son más altos de lo normal, estamos transfiriendo riqueza”, precisó.

De acuerdo con el Jefe de Estado, en Colombia pululan las transferencias de riqueza y no la generación de riqueza. “Tenemos una cuna de generación de riqueza pequeña, raquítica, existe, pero es pequeña, y unos grandes transferidores de esa riqueza hacia otros sectores donde no se origina la riqueza”, como sucede con los altos costos energéticos y financieros.

El respecto, el Presidente Petro consideró que “si nosotros queremos industrializar el país, tenemos que reducir las rentas en el concepto de transferencias de riqueza no ganadas y por encima de lo normal”.

Frente a esto, dijo que tanto el Estado como la sociedad y los mismos empresarios —incluyendo a los exportadores—, deben sumar esfuerzos para lograr que “Colombia pueda crecer productivamente, en la producción real, en la generación de riqueza”.

Consideró que este objetivo tiene como pilares la agricultura, la industria y los sectores intermedios, al igual que otras “palancas”, como el fortalecimiento del turismo, en un país que es considerado el tercero más bello del mundo, y el esfuerzo para avanzar hacia convertir a Colombia en una sociedad del conocimiento.

El Presidente Petro dijo que para ello “se necesitan más impuestos”, entre otras razones, porque la situación fiscal colombiana es “mucho más grave de lo que imaginó la prensa”.

“De este hueco no podemos salir si no es conjuntamente, con dos responsabilidades: en donde se pueda pagar impuestos, pagarlos. Y el Estado garantizar que el dinero de esos impuestos no termine en el robo de las familias políticas de Colombia o en los lavados de activos, sino que vaya exactamente a las palancas que nos permitan la generación de la riqueza en Colombia”, concluyó el Presidente de la República.

Boletín Presidencia.