Alto el Fuego en Medio Oriente: Irán dispuesto a negociar con Estados Unidos

Una tregua, mediada por Estados Unidos, ha entrado en vigor hoy entre Irán e Israel, abriendo la puerta a posibles negociaciones sobre el programa nuclear iraní. El anuncio del cese al fuego, impulsado por el presidente Donald Trump, ha generado un optimismo cauteloso en los mercados globales, con una notable caída en el precio del petróleo. Sin embargo, la calma es precaria, ya que ambas naciones se acusan mutuamente de violar el acuerdo, lo que amenaza con desestabilizar la tregua. Trump, visiblemente insatisfecho, afirmó: “No estoy contento con Irán, pero realmente no estoy contento con Israel aunque reiteró que el alto el fuego “ya está en vigor”.

Horas después del anuncio, Israel reportó la caída de misiles iraníes, lo que provocó una amenaza de represalias “en el corazón de Teherán”. Irán, por su parte, negó haber disparado nuevos misiles y celebró lo que considera una “victoria” que obligó a Israel a cesar unilateralmente las hostilidades tras 12 días de conflicto y bombardeos, incluyendo ataques estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes. Desde las 10:45 a.m. de este martes, Israel no ha reportado nuevas alertas. En Irán, el ejército informó por última vez de ataques israelíes alrededor de las 9:00 a.m. Además, se confirmó un ataque iraní con misiles contra la base militar estadounidense de Al Udeid en Catar, aunque EE. UU. aseguró que la instalación había sido evacuada y no hubo víctimas.

En este primer día de tregua, Teherán ha manifestado su disposición a regresar a la mesa de negociaciones con Washington respecto a su programa nuclear. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, declaró que “tras la heroica resistencia de nuestra gran nación (…) asistimos al establecimiento de una tregua y al fin de esta guerra de 12 días impuesta” por Israel, y reiteró que la “República Islámica de Irán solo busca hacer valer sus derechos legítimos”.