Altafulla confirma que es «Malo Pal Amor» y abre una nueva etapa musical

Resumen: Altafulla estrena "Malo Pal Amor", un sencillo de tropical urbano con mezcla y masterización de MOSTY. La canción, disponible desde el 28 de octubre, convierte la soltería y el desamor en una declaración para cantar y bailar.

El artista barranquillero Altafulla estrena «Malo Pal Amor», un sencillo de tropical urbano que convierte el desamor en una declaración para cantar, bailar y compartir. La canción está disponible desde las 7:00 p. m. de este miércoles 28 de octubre en las plataformas digitales y llega con la mezcla y masterización de MOSTY, uno de los nombres más reconocidos de la música urbana colombiana.

Después de que su soltería se volviera parte de la conversación en redes sociales, el barranquillero presenta una canción cargada de ritmo y desamor, construida sobre una pregunta que muchos podrían hacer propia: ¿y si el problema no es que el amor no llegue, sino que uno ya no quiera volver a intentarlo?

Foto: cortesía

«Malo Pal Amor» es una canción para quienes han dado demasiado, han terminado con el corazón roto y, por ahora, prefieren dejar el romance en pausa. Antes del estreno, el artista compartió con sus seguidores su propio relato de soltería: publicaciones en las que afirmaba ser malo para el amor y llevaba la cuenta de sus días sin pareja. Con esa campaña convirtió una experiencia personal en una conversación con su público, y ahora esa narrativa encuentra su banda sonora.

Con una propuesta de tropical urbano y una energía hecha para moverse, el sencillo aborda el lado menos idealizado de las relaciones: ese momento en el que enamorarse deja de parecer un plan atractivo y la decisión de estar solo se convierte en una forma de protegerse. Entre melodías pegajosas y frases directas, Altafulla le pone ritmo a una sensación reconocible: querer disfrutar, salir y pasarla bien, sin volver a exponerse a una decepción amorosa.

«Confirmado por la NASA, soy malo pal amor», canta el artista en una de las líneas más memorables del tema. Con humor y un lenguaje cotidiano, la canción convierte el desamor en una declaración que se puede cantar a todo volumen, bailar y compartir con quienes también han decidido tomarse un descanso sentimental.

El sonido de una nueva etapa, con MOSTY detrás de la mezcla

«Malo Pal Amor» también representa un nuevo capítulo en la evolución musical de Altafulla. La canción conserva la conexión del artista con los sonidos urbanos, mientras explora una propuesta de tropical urbano, melodías directas y una energía bailable, una nueva muestra de una búsqueda artística que continúa ampliando los matices de su identidad musical.

En esta canción participa Alejandro Patiño, conocido como MOSTY, uno de los nombres destacados de la música urbana colombiana. Con una trayectoria internacional y créditos en canciones de artistas como J Balvin, Karol G, Maluma, Feid y Juanes, MOSTY ha sido parte del desarrollo del sonido urbano colombiano que ha conquistado audiencias alrededor del mundo.

Un momento importante para Altafulla

El lanzamiento llega en una etapa de crecimiento para el artista, que continúa consolidando su carrera musical y explorando nuevas formas de conectar con el público. Según el comunicado de prensa, recientemente Altafulla recibió su primer disco de platino por «Quizás en otra vida», su colaboración junto a Dímelo King, Zaider y Luister La Voz, que alcanzó los 8,8 millones de reproducciones en streaming.

Con «Malo Pal Amor», el barranquillero transforma la soltería en una declaración musical: no siempre se trata de buscar a alguien; a veces se trata de disfrutar el momento, recuperar la tranquilidad y dejar que el amor espere. Por ahora, la prioridad es otra: cantar, bailar y pasarla bien.

Foto: cortesía

¿Quién es Altafulla?

Andrés David Altafulla Blanco, conocido artísticamente como Altafulla, es un artista colombiano nacido en Barranquilla cuya propuesta musical fusiona la esencia del Caribe con los sonidos urbanos contemporáneos. Su identidad artística se construye a partir de la autenticidad, la versatilidad y una conexión natural con la cultura popular.

A través de su música, transforma experiencias cotidianas en historias que conectan con una audiencia diversa, combinando ritmo, emoción y una visión fresca de la música latina actual. Con una propuesta que integra influencias urbanas, tropicales y populares, ha desarrollado un sonido propio que refleja sus raíces y dialoga con el panorama global de la música latina.

«Malo Pal Amor» ya está disponible en todas las plataformas digitales y su visualizer oficial se estrenó este miércoles en YouTube. El artista se puede seguir en redes sociales como @altafulla.

Escuche «Malo Pal Amor» aquí: https://altafulla.lnk.to/malopalamor