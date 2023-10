Alpha, la primera letra del nuevo universo musical de una eléctrica Aitana

in

Carlos Rosique

Valencia, 1 oct (EFE).- Sin renegar de sus temas de icono pop, ni tampoco de las baladas con las que irrumpió en Operación Triunfo, Aitana ha hecho de 'Alpha', su tercer álbum, la primera letra de su nuevo universo musical, mucho más eléctrico, directo y sugerente, como ha demostrado este domingo en su inicio de gira en Valencia.

Rodeada de camisetas rosas -color con el que la catalana pedía acudir a sus fans-, de sus padres y de su novio, que no ha perdido detalle del concierto, Aitana ha convertido el imponente escenario de la Ciutat de les Arts i les Ciències en una gran e inmensa pista de baile, apoyada en gran medida por su grupo de diez bailarines y por una notable escenografía, que crece al ritmo que lo hace la artista.

La irreverencia se ha mostrado desde el principio a través de sus movimientos en la pista, exhibidos ya con "Alpha09" y "Los Ángeles", sus dos primeras canciones, en las que ha expuesto el atrevimiento de esa "nueva" cantante, más segura en el escenario y dispuesta a bailar al son de la música.

No podía "prometer no llorar", ha comentado Aitana Ocaña (Barcelona, 1999), pero la realidad es que se ha lanzado a cantar los temas de su nuevo disco, quince canciones de amor y desamor que se combinan en el símbolo griego del 'alpha', pintado en el escenario.

De hecho, no ha dudado en emocionarse con "The Killers", donde narra, en parte, la ruptura con su exnovio Miguel Bernardeau, en un 2023 que "ha sido un año con muchos cambios".

"Aunque a veces cueste decir cómo estás, quiero decir que todo cambio siempre es para aprender y mejorar pero a veces cuesta un poco darse cuenta. Pero eso es lo bonito, caerse y aprender", relataba la catalana, que ha conseguido reunir en Valencia a familias enteras de niñas, adolescentes y padres.

En busca de "crear una comunidad", la barcelonesa ha impactado con una mejora en la coreografía y también con sus temas, que, quizá, suenan mejor en directo que en estudio, al ser más "bailables", como es el caso de "Dararí", "En El Coche" o "AQYNE".

No obstante, también ha tenido tiempo en la hora y media que ha durado el concierto de cantar baladas como "Luna" o "Con la miel en los labios", un tema, este último, que no cantaba desde hacía un año y que por momentos "no quería cantar ni en los ensayos", ha confesado la artista, que ha tenido en la segunda fase del concierto una vuelta a sus orígenes, con los temas con los que se hizo famosa a raíz de Operación Triunfo.

Sin embargo, pronto ha vuelto a sus temas más comerciales, como el remix de "Mon Amour", "Tu foto del DNI" o "Miamor", antes de encadenar "Vas a Quedarte" y "Las Babys", que incluso ha puesto a danzar a Yatra, que bailaba con varios compañeros de rodaje de la serie "La última" con los que coincidió Aitana.

Por último, la catalana, que venía a "hacer vivir una fiesta" y a conseguir "que los niños, los padres y los abuelos" lo pasaran bien, hizo saltar a todos con "Formentera", en un concierto en el que ha hecho vibrar al público con sus quince nuevos temas, con ritmos más urbanos y que conectan con grandes y pequeños, que derrochaban purpurina y brilli-brilli.

El de Valencia ha sido el primero de una larga lista de conciertos que le llevarán por distintos puntos de España en esta nueva gira. Eso sí, sus asistentes, tanto "las babys" como los que son más mayores, deben fijarse en el color con el que acudir.

De hecho, si en la ciudad del Turia -a petición de la artista- ha sido el rosa, el próximo sábado, en el Auditorio Municipal de Málaga, será el verde el que reine en la pista, mientras que en el Gran Canaria Arena de Las Palmas, el 20 de este mismo mes, será el naranja.

De blanco irán en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 12 y 13 de octubre, de azul en el Estadio de la Cartuja de Sevilla el 28 de octubre, de negro el 1 de noviembre en el Bizkaia Arena BEC! de Bilbao y de morado, finalmente, en las tres fechas del Wizink Center de Madrid los días 6 y 7 de noviembre, antes de emprender una gira por Latinoamérica.

Por: EFE