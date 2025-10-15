Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Alonso, con experiencia de ganador en Phillip Island! El piloto colombiano va por la revancha tras el revés de Indonesia

    • ¡Alonso, con experiencia de ganador en Phillip Island! El piloto colombiano va por la revancha tras el revés de Indonesia

    ¡Alonso, con experiencia de ganador en Phillip Island! El piloto colombiano va por la revancha tras el revés de Indonesia
    Holgado y Alonso buscan revancha en el Gran Premio de Australia de Moto2 para CFMOTO Aspar, con el título de "Debutante del Año" en juego. Foto: Aspar Team
    Compartir:
    • ¡Alonso, con experiencia de ganador en Phillip Island! El piloto colombiano va por la revancha tras el revés de Indonesia

    Resumen: El equipo CFMOTO Power Electronics Aspar, con sus pilotos David Alonso y Dani Holgado, busca "hacer borrón y cuenta nueva" en el Gran Premio de Australia tras las inoportunas caídas sufridas en Indonesia, con el objetivo de recuperar las sensaciones y luchar por las posiciones de cabeza en Moto2. Ambos han destacado como los mejores debutantes de la temporada, con Holgado llegando a Phillip Island con 56 puntos de ventaja sobre Alonso y la posibilidad de asegurar el título de "Debutante del Año", respaldado por cuatro podios (dos victorias) y dos poles que lo tienen sexto en la general. Por su parte, el colombiano Alonso, duodécimo en la clasificación, buscará la revancha aprovechando su experiencia ganadora previa en el circuito australiano, tras haber clasificado en primera fila en las dos últimas carreras.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El equipo CFMOTO Power Electronics Aspar, con sus pilotos David Alonso y Dani Holgado, se prepara para el Gran Premio de Australia con la firme intención de «hacer borrón y cuenta nueva» tras un complicado cierre en el Gran Premio de Indonesia.

    La decimonovena ronda de la temporada es vista como una oportunidad para que ambos pilotos recuperen sensaciones y vuelvan a luchar por las posiciones de cabeza en la categoría intermedia.

    Las caídas sufridas por ambos en las primeras vueltas de la carrera anterior fueron particularmente inoportunas, ya que Alonso se encontraba en el top 5 y Holgado peleaba por el podio.

    A pesar de este revés, los progresos logrados por ambos a lo largo de la temporada les han consolidado como los mejores debutantes de la categoría.

    Dani Holgado llega a Phillip Island con 56 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo, David Alonso, y tiene la posibilidad matemática de asegurar el título de «Debutante del Año» este mismo fin de semana.

    ¡Alonso, con experiencia de ganador en Phillip Island! El piloto colombiano va por la revancha tras el revés de Indonesia

    El piloto español ha demostrado una notable constancia y trabajo, lo que se ha traducido en cuatro podios (incluyendo dos victorias) y dos poles en su primera temporada en Moto2.

    Holgado se encuentra actualmente en la sexta posición de la clasificación general con 153 puntos, manteniendo opciones matemáticas, aunque remotas, al título mundial.

    Por su parte, el colombiano David Alonso también ha mostrado avances positivos en esta recta final de 2025.

    Alonso las dos últimas carreras desde la primera fila y, si bien la pole se le resiste, ya sabe lo que es ganar en Moto2.

    Su última visita al circuito australiano terminó en triunfo, por delante de Holgado. Alonso buscará aprovechar su experiencia y los aprendizajes de esta temporada para regresar a las primeras posiciones.

    Alonso se ubica en la duodécima posición de la general con 97 puntos.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    ¡El Rey de los amistosos! Néstor Lorenzo extiende su racha sin derrotas fuera de casa con el empate ante Canadá

    ¡Épico! Óscar Tunjo conquista Road Atlanta con un dominio absoluto

    ¡Es hoy! El sueño de la primera final: Colombia desafía el invicto de Argentina en el Mundial Sub-20

    Con título general para Caldas finalizó el Interligas de Hockey SP en Medellín

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    Diego Arias, el dueño del invicto: Atlético Nacional no pierde hace un mes

    Diego Arias, el dueño del invicto: Atlético Nacional no pierde hace un mes

    ¡Arias sigue sumando victorias! Atlético Nacional derrotó al Cali 2-1

    ¡Arias sigue sumando victorias! Atlético Nacional derrotó al Cali 2-1

    ¡Listos para el duelo de verdes! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al Deportivo Cali

    ¡Listos para el duelo de verdes! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al Deportivo Cali

    Las bajas de Atlético Nacional para recibir al Deportivo Cali

    Las bajas de Atlético Nacional para recibir al Deportivo Cali

    ¡Diego Arias no quiere bajar el acelerador! Convocados de Atlético Nacional para recibir al Deportivo Cali

    ¡Diego Arias no quiere bajar el acelerador! Convocados de Atlético Nacional para recibir al Deportivo Cali


    [grupos] [fixture items="7"]