¡Alonso, con experiencia de ganador en Phillip Island! El piloto colombiano va por la revancha tras el revés de Indonesia

Resumen: El equipo CFMOTO Power Electronics Aspar, con sus pilotos David Alonso y Dani Holgado, busca "hacer borrón y cuenta nueva" en el Gran Premio de Australia tras las inoportunas caídas sufridas en Indonesia, con el objetivo de recuperar las sensaciones y luchar por las posiciones de cabeza en Moto2. Ambos han destacado como los mejores debutantes de la temporada, con Holgado llegando a Phillip Island con 56 puntos de ventaja sobre Alonso y la posibilidad de asegurar el título de "Debutante del Año", respaldado por cuatro podios (dos victorias) y dos poles que lo tienen sexto en la general. Por su parte, el colombiano Alonso, duodécimo en la clasificación, buscará la revancha aprovechando su experiencia ganadora previa en el circuito australiano, tras haber clasificado en primera fila en las dos últimas carreras.
El equipo CFMOTO Power Electronics Aspar, con sus pilotos David Alonso y Dani Holgado, se prepara para el Gran Premio de Australia con la firme intención de «hacer borrón y cuenta nueva» tras un complicado cierre en el Gran Premio de Indonesia.
La decimonovena ronda de la temporada es vista como una oportunidad para que ambos pilotos recuperen sensaciones y vuelvan a luchar por las posiciones de cabeza en la categoría intermedia.
Las caídas sufridas por ambos en las primeras vueltas de la carrera anterior fueron particularmente inoportunas, ya que Alonso se encontraba en el top 5 y Holgado peleaba por el podio.
A pesar de este revés, los progresos logrados por ambos a lo largo de la temporada les han consolidado como los mejores debutantes de la categoría.
Dani Holgado llega a Phillip Island con 56 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo, David Alonso, y tiene la posibilidad matemática de asegurar el título de «Debutante del Año» este mismo fin de semana.
El piloto español ha demostrado una notable constancia y trabajo, lo que se ha traducido en cuatro podios (incluyendo dos victorias) y dos poles en su primera temporada en Moto2.
Holgado se encuentra actualmente en la sexta posición de la clasificación general con 153 puntos, manteniendo opciones matemáticas, aunque remotas, al título mundial.
Por su parte, el colombiano David Alonso también ha mostrado avances positivos en esta recta final de 2025.
Alonso las dos últimas carreras desde la primera fila y, si bien la pole se le resiste, ya sabe lo que es ganar en Moto2.
Su última visita al circuito australiano terminó en triunfo, por delante de Holgado. Alonso buscará aprovechar su experiencia y los aprendizajes de esta temporada para regresar a las primeras posiciones.
Alonso se ubica en la duodécima posición de la general con 97 puntos.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.