El equipo CFMOTO Power Electronics Aspar, con sus pilotos David Alonso y Dani Holgado, se prepara para el Gran Premio de Australia con la firme intención de «hacer borrón y cuenta nueva» tras un complicado cierre en el Gran Premio de Indonesia.

La decimonovena ronda de la temporada es vista como una oportunidad para que ambos pilotos recuperen sensaciones y vuelvan a luchar por las posiciones de cabeza en la categoría intermedia.

Las caídas sufridas por ambos en las primeras vueltas de la carrera anterior fueron particularmente inoportunas, ya que Alonso se encontraba en el top 5 y Holgado peleaba por el podio.

A pesar de este revés, los progresos logrados por ambos a lo largo de la temporada les han consolidado como los mejores debutantes de la categoría.

Dani Holgado llega a Phillip Island con 56 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo, David Alonso, y tiene la posibilidad matemática de asegurar el título de «Debutante del Año» este mismo fin de semana.

¡Alonso, con experiencia de ganador en Phillip Island! El piloto colombiano va por la revancha tras el revés de Indonesia

El piloto español ha demostrado una notable constancia y trabajo, lo que se ha traducido en cuatro podios (incluyendo dos victorias) y dos poles en su primera temporada en Moto2.

Holgado se encuentra actualmente en la sexta posición de la clasificación general con 153 puntos, manteniendo opciones matemáticas, aunque remotas, al título mundial.

Por su parte, el colombiano David Alonso también ha mostrado avances positivos en esta recta final de 2025.

Alonso las dos últimas carreras desde la primera fila y, si bien la pole se le resiste, ya sabe lo que es ganar en Moto2.

Su última visita al circuito australiano terminó en triunfo, por delante de Holgado. Alonso buscará aprovechar su experiencia y los aprendizajes de esta temporada para regresar a las primeras posiciones.

Alonso se ubica en la duodécima posición de la general con 97 puntos.

