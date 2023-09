Alonso: «Parece que no vamos a pescar nosotros justo cuando Red Bull falla»

Redacción deportes, 16 sep (EFE).- El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) lamentó, tras quedar séptimo en la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, que "después de estar casi todo el año como segundo equipo" no vayan a "pescar justo cuando Red Bull falla".

“Parece que, después de estar casi todo el año como segundo equipo, no vamos a ser nosotros los que vamos a pescar justo cuando Red Bull falla. Pero esto es como el Tour de Francia, no es solo una carrera, son 24", dijo en DAZN.

"Tenemos delante en la parrilla a Hamilton, que está por detrás de nosotros en el campeonato, y mi objetivo es marcarle para sacar más puntos que él o no perder mucho”, añadió.

Alonso es tercero del mundial con 170 puntos, por los 164 de Hamilton, y, a pesar de salir séptimo en Singapur, se mostró contento con su vuelta de clasificación en función del rendimiento esperado del coche.

“Poco más había. Hemos sufrido hoy. Ya no estábamos contentos en Libres 3. Al llegar le dije al ingeniero que si me dejaba toda la noche dando vueltas aquí, no podría repetir la vuelta de clasificación. No estamos tan fuertes como otros equipos, pero estoy contento con la vuelta”, declaró.

