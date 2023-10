Alonso: «Me voy contento, porque fuimos mejor de lo esperado; pero con sabor agridulce»

in

Lusail (Qatar), 8 oct (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que este domingo acabó sexto el Gran Premio de Qatar, el decimoséptimo del campeonato, declaró a EFE en el circuito de Lusail que se va "contento", porque el coche fue mejor de lo esperado, "pero con sabor agridulce" por su salida de pista que le impidió acabar "por lo menos en el top 5".

"Estoy contento con el fin de semana, porque después de acabar novenos en Monza (Italia), no sumar puntos en Singapur y ser novenos en Japón, pensábamos que Qatar iba a ser un circuito difícil para nosotros y que no íbamos a puntuar demasiado. Pero el coche fue mas competitivo de lo esperado, a la par de Ferrari y muy cerca de Mercedes", explicó a EFE el doble campeón mundial asturiano este domingo en la zona mixta del circuito de Lusail, donde hace dos años firmó uno de sus 105 podios.

"Así que los puntos de hoy son importantes para el Mundial de constructores", recalcó Alonso, en una segunda juventud a los 42 años, que -con siete podios en lo que va de temporada- es cuarto en el Mundial, por detrás de los dominantes Red Bull del neerlandés Max Verstappen, ya matemáticamente triple campeón del mundo; y el mexicano Sergio Pérez; y el inglés Lewis Hamilton (Mercedes).

"Pero luego, en la carrera en sí, viéndome tercero en la primera vuelta y con posibilidades de acabar por lo menos en el 'top 5', luego me supo mal cuando me salí de pista, dañé el fondo del coche y eso comprometió mi carrera. Y por eso me voy con un sabor agridulce", explicó a EFE el genial piloto asturiano este domingo en Qatar.

Por: EFE