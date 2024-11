Alonso imparable en el Gran Premio de Austria: Ni una penalización pudo con él

Ni una penalización pudo frenar a David Alonso, piloto colombiano que brilla y se consolida líder de Moto3.

El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team David Alonso ha vuelto a lo más alto del podio en el Gran Premio de Austria tras completar una gran remontada.

Alonso ha sumado su séptimo triunfo del año y ha ampliado su ventaja al frente del Mundial en una carrera que ha estado muy disputada hasta la bandera a cuadros.

La emoción en la prueba de Moto3 ha estado servida desde el inicio, cuando el piloto que salía desde la pole, Iván Ortolá, ha tenido un problema con su moto y ha tenido que partir desde el pit lane.

Como lo contó el Aspar Team, a través de sus redes sociales, en la salida, Alonso, que ocupaba la sexta posición en parrilla, ha escalado hasta la tercera.

Sin embargo, en la tercera vuelta ha tenido que cumplir con una penalización y ha caído hasta la décima plaza.

Esto no ha sido un problema para el líder del Mundial que, a partir de ese momento, ha impuesto su ritmo para tratar de dar caza al grupo de delante que se había escapado.

La impresionante remontada de Alonso en el Gran Premio de Austria

Alonso no ha tardado en llegar a las posiciones de cabeza y ha mantenido una intensa batalla en un grupo formado por ocho pilotos.

A falta de seis giros, el piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team ha superado a Collin Veijer para ponerse al frente y ha resistido a los ataques de sus rivales para mantener la primera posición hasta el final.

La lucha por las otras dos plazas del podio se ha decidido sobre la línea de meta, pues David Muñoz ha aventajado en solo cinco milésimas a Dani Holgado.

Alonso ha añadido así el Red Bull Ring a su palmarés de victorias y se ha quitado la espinita del año pasado, una carrera en la que se cayó cuando lideraba.

Además, con este triunfo, el joven colombiano amplía hasta los 71 puntos su ventaja sobre el segundo clasificado del Mundial, Ortolá, que solo ha podido ser noveno.

Al cierre de la competencia, Alonso señaló que “sabía que no iba a ser fácil, pero veía la posibilidad de ganar”.

El corredor colombiano agregó que “había que ir vuelta a vuelta y centrarnos en nuestro ritmo”.

Sobre la penalización dijo que “una vez cumplida la sanción, había que ir poco a poco, rodar siempre en la misma décima y no fallar. He ido a mi 95% y curva a curva les he ido cogiendo”.

Más noticias de Deporte