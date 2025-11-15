Alonso, obligado a remontar en Valencia tras un viernes complicado previo al Gran Premio de Moto2

Minuto30
    David Alonso enfrentará la Q1 de Moto2 en Valencia tras una caída y un difícil debut en el Circuit Ricardo Tormo, quedando obligado a remontar. Foto: Aspar Team
    Resumen: El piloto colombiano David Alonso tuvo un complicado debut en Moto2 durante el primer día del Gran Premio de la Comunidad Valenciana en el Circuit Ricardo Tormo, cerrando la jornada en la vigésima primera posición con un tiempo de 1:33.112, a pesar de que su compañero de equipo, Dani Holgado, pulverizó el récord del circuito. Las dificultades de Alonso se agravaron con una caída en el entrenamiento de la tarde que limitó sus opciones de mejorar su registro, obligándolo a pasar por la Q1 este sábado para buscar un buen puesto de salida en la última carrera del año.

    David Alonso cerró el primer día del Gran Premio de la Comunidad Valenciana con la tarea de remontar, después de un complicado entrenamiento en el Circuit Ricardo Tormo.

    Mientras su compañero de equipo, Dani Holgado, pulverizaba el récord del circuito, el colombiano no pudo mejorar sus tiempos y se verá obligado a pasar por la Q1.

    El piloto del CFMOTO Inde Aspar Team ha tenido un debut en Moto2 en Valencia marcado por la dificultad.

    En el entrenamiento de la tarde, que se desarrolló con mejores condiciones de pista, Alonso sufrió una caída antes de alcanzar la mitad de la sesión.

    Aunque pudo reincorporarse, el incidente mermó sus opciones de mejorar su registro.

    Finalmente, David Alonso terminó la jornada en la vigésima primera posición con un tiempo de 1:33.112, a 0.704 segundos del líder, su compañero Holgado.

    Esta posición significa que el colombiano tendrá que luchar en la Q1 de este sábado para asegurar una buena posición de salida en la última carrera del año.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

