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Resumen: Tropas del Gaula Militar Oriente, en coordinación con el CTI de Rionegro, capturaron a dos personas por orden judicial durante un allanamiento en el sector La Candelaria, en Medellín. Una mujer era requerida por hurto calificado agravado y un hombre por secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir. Tras el operativo, el Ejército invitó a la ciudadanía a denunciar hechos que afecten la seguridad a través de la línea 147.

Allanamiento en La Candelaria terminó con dos capturados por graves delitos en Medellín

Un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitió la captura de dos personas por orden judicial en el sector La Candelaria, en Medellín, Antioquia. La diligencia de allanamiento fue adelantada por tropas del Gaula Militar Oriente, adscritas a la Cuarta Brigada, en coordinación con funcionarios del CTI de Rionegro.

De acuerdo con la información oficial, las personas capturadas son una mujer y un hombre, requeridos por diferentes delitos. La mujer fue detenida por hurto calificado agravado, mientras que al hombre se le señala por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir.

Dos órdenes judiciales ejecutadas en La Candelaria

Las capturas se hicieron efectivas durante el procedimiento de allanamiento desarrollado en este sector de Medellín. La intervención contó con la participación de personal militar y funcionarios del CTI de Rionegro, quienes adelantaron las actuaciones que permitieron materializar las dos órdenes judiciales.

Aunque las autoridades confirmaron los delitos por los cuales era requerida cada persona, no entregaron información adicional sobre los hechos investigados, las circunstancias que motivaron las órdenes de captura o la posible relación entre ambos casos.

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Ejército invita a denunciar hechos que afecten la seguridad

Luego de este resultado, el Ejército Nacional reiteró su compromiso con la seguridad y la defensa del territorio antioqueño. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier situación que pueda afectar la tranquilidad de los habitantes del departamento.

Para ello, recordó que está disponible la línea 147, a través de la cual las personas pueden denunciar hechos que comprometan la seguridad de los antioqueños.

La institución insistió en la importancia de la colaboración ciudadana para alertar sobre situaciones que requieran la atención de las autoridades.