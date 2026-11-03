Resumen: ALIX, la película dirigida por Ana María Hermida y protagonizada por Cristal Aparicio, llega a los cines de Colombia el 12 de noviembre. La cinta combina drama y realismo mágico para retratar el reclutamiento de niñas durante el conflicto armado, a través de la mirada de una niña de 12 años que se refugia en su imaginación. Rodada en Antioquia y Bolívar, cuenta con las actuaciones de Roberto Urbina, Natalia Reyes, Carolina Guerra y Carlos Bardem.

ALIX, la película que convierte la selva colombiana en un mundo de magia, llega a los cines del país

¿Qué pasa cuando la imaginación se convierte en la única forma de sobrevivir? Esa es la pregunta que plantea ALIX, la película de la cineasta colombiana Ana María Hermida, que llegará a las salas de cine del país el próximo 12 de noviembre, después de su estreno en Estados Unidos. Un drama que entrelaza realidad y fantasía para explorar las heridas de la guerra, la resiliencia y la capacidad de soñar frente a la adversidad.

Alix (Cristal Aparicio) es una niña de 12 años, inteligente, curiosa y con una imaginación extraordinaria. Tras la muerte de su padre, y en un hogar marcado por la violencia, ha encontrado en la fantasía un refugio para resistir el dolor y soñar con una vida distinta.

Cuando conoce a Conejo (Roberto Urbina), un hombre que le promete la familia que tanto anhela, Alix decide seguirlo. Pero detrás de esa promesa se esconde una realidad terrible: Conejo recluta niñas para un grupo armado, y su destino es convertirse en niña soldado y ser entregada como «novia» a uno de los comandantes.

Ya en la selva, su mundo imaginario la acompaña, y figuras de la tradición popular colombiana, como La Llorona, adquieren un significado inesperado. Aquello que siempre la ayudó a sobrellevar el sufrimiento se convierte ahora en su mayor fortaleza ante el horror de la guerra.

Inspirada en Alicia en el país de las maravillas, ALIX es una historia donde conviven la belleza y la crueldad, la inocencia y el espanto. A través de la mirada de su protagonista, la película rinde homenaje a las mujeres y niñas colombianas que han vivido la guerra en carne propia.

Una mirada a las niñas que también son víctimas de la violencia

Hablar de las violencias que afectan a las mujeres exige reconocer también las experiencias de las niñas, cuyas historias muchas veces quedan invisibilizadas tanto en las conversaciones sobre violencia de género como en los relatos del conflicto armado. El reclutamiento infantil, el abuso y la violencia sexual son realidades que necesitan ser visibilizadas sin perder de vista a quienes las enfrentan, su derecho a ser protegidas y la posibilidad de construir un futuro diferente.

Desde esta perspectiva, ALIX invita a mirar más allá de las cifras y las categorías con las que habitualmente se habla de la guerra. Su protagonista no es únicamente una niña expuesta a la violencia, sino una persona con sueños, imaginación y deseos propios, que anhela recuperar la libertad de decidir sobre su vida.

Para Ana María Hermida, esta mirada fue precisamente el punto de partida de la película. «Quería hacer una película sobre una niña que, a pesar de estar rodeada de violencia, todavía es capaz de imaginar otro mundo», explica la directora.

Su intención fue abordar el conflicto armado colombiano desde una perspectiva diferente, alejándose de los relatos tradicionales de la guerra para explorarlo a través de los ojos de una niña. Para Hermida, ALIX es la historia de una infancia marcada por la violencia, pero también por la fuerza de una niña que se resiste a que esa realidad defina su identidad y su futuro.

Una Alicia colombiana nacida de la selva

La génesis de ALIX nace de la fascinación de Ana María Hermida por Alicia en el país de las maravillas y de su deseo de reinterpretar ese universo fantástico a través de la riqueza natural, cultural y mitológica de Colombia. Durante años, la directora buscó una historia que le permitiera dar vida a esa visión. Fue a partir de una investigación sobre el conflicto armado colombiano y los testimonios de personas reclutadas por grupos armados que encontró en la experiencia de una niña el punto de partida para desarrollar la película.

La selva colombiana es mucho más que un escenario: se convierte en un personaje que refleja las contradicciones de un país donde conviven una belleza natural extraordinaria y las profundas huellas de la violencia. A través de la fotografía, las locaciones reales y los elementos del realismo mágico, la película construye un universo visual donde lo cotidiano y lo fantástico se entrelazan, revelando el mundo desde la mirada particular de Alix.

La película fue rodada en Colombia, con inversión de Catalyst Studios, de Estados Unidos, y la participación de talento colombiano tanto en el rodaje como en la postproducción. Las grabaciones se realizaron principalmente en la Reserva Natural Río Claro, en Antioquia, y en Barú, Bolívar, escenarios que aportan una riqueza visual única a la película.

Un elenco de primer nivel y un recorrido por festivales

El elenco está encabezado por Cristal Aparicio (Alix), acompañada por Roberto Urbina (Conejo), Natalia Reyes (Martha), Carolina Guerra (La Llorona) y Carlos Bardem (Ramón), quienes dan vida a los personajes que forman parte de este universo.

Entre sus reconocimientos se destaca el premio a Mejor Dirección de Drama en el London Frames International Film Festival. ALIX también se presentó en el Festival de Cine MAMBE, en Caquetá, y en el Festival de Cine de Norte de Santander, y fue seleccionada para la Competencia Internacional de Largometrajes del Festival de Cine Insólito, en Lima, Perú.

La película, de 123 minutos de duración y hablada en español, llega a las salas colombianas con distribución de Distrito Pacífico, con una mirada diferente sobre las heridas de la guerra, donde la fantasía permite acercarse a una realidad dolorosa sin reducir a sus protagonistas a la violencia que han vivido.

Porque incluso cuando el mundo parece arrebatarle todas las opciones, Alix conserva algo profundamente suyo: la libertad de imaginar quién quiere ser. ALIX llega a los cines de Colombia el 12 de noviembre.