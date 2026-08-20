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    Alivios arancelarios: EE. UU. y Colombia negociarán de urgencia un Acuerdo de Comercio Recíproco tras el terremoto

    El objetivo principal de esta medida excepcional es inyectar un salvavidas a la economía colombiana, buscando mitigar el golpe productivo dejado por el sismo.

    Publicado por: SoloDuque

    El gasto del Estado se dispara: advierten sobre el impacto en las finanzas públicas del país
    Foto de archivo.
    Alivios arancelarios: EE. UU. y Colombia negociarán de urgencia un Acuerdo de Comercio Recíproco tras el terremoto

    Resumen: El objetivo principal de esta medida excepcional es inyectar un salvavidas a la economía colombiana, buscando mitigar el golpe productivo dejado por el sismo.

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    Minuto30.com .- La Casa Blanca ratificó su respaldo al gobierno de Abelardo De La Espriella y anunció su disposición para tramitar, por vía rápida, un marco que otorgue alivios arancelarios a los productos colombianos.

    El impacto devastador del terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia sigue movilizando el apoyo de la comunidad internacional, esta vez desde el frente económico. En las últimas horas, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) confirmó la firme intención de la administración norteamericana de negociar de manera acelerada un Acuerdo sobre Comercio Recíproco con el país.

    La decisión fue comunicada tras una reunión de alto nivel, donde la Casa Blanca dejó en firme su espaldarazo institucional a las labores de emergencia y reconstrucción que lidera actualmente el presidente Abelardo De La Espriella.

    El objetivo principal de esta medida excepcional es inyectar un salvavidas a la economía colombiana, buscando mitigar el golpe productivo dejado por el sismo. Al acelerar este tratado, se pretende establecer un marco comercial directo que otorgue alivios arancelarios a las exportaciones nacionales.

    Un impulso para la reconstrucción

    En la práctica, este acuerdo permitiría que diversos productos colombianos ingresen al mercado estadounidense con mayores facilidades y menores costos impositivos. Esta inyección de dinamismo comercial funcionaría como un motor de reactivación para las industrias y los productores, generando un flujo de ingresos vital que complementará los esfuerzos financieros de reconstrucción interna que adelanta el Gobierno Nacional.

    Se espera que en los próximos días las delegaciones comerciales de ambos países definan las mesas técnicas para estructurar los términos legales y los sectores beneficiados por este acuerdo bilateral de emergencia.

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    ¿Qué es un Acuerdo de Comercio Recíproco?

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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