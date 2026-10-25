Alivio para el bolsillo: estratos 1, 2 y 3 de Medellín suman casi $700.000 millones en subsidios

Resumen: La Alcaldía de Medellín informó que las familias de los estratos 1, 2 y 3 han recibido casi $700.000 millones en subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo a través del Fondo de Solidaridad y Distribución de Ingresos. En promedio se entregan más de 900.000 ayudas mensuales, con una inversión anual cercana a los $250.000 millones, financiadas con el aporte de los estratos 5 y 6 y de los sectores industrial y comercial.

Las familias de los estratos 1, 2 y 3 de Medellín han recibido casi $700.000 millones en subsidios para el pago de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Así lo informó la Alcaldía de Medellín, al hacer un balance del Fondo de Solidaridad y Distribución de Ingresos (FSRI), el mecanismo con el que la ciudad financia estos apoyos que llegan cada mes a cientos de miles de hogares.

Se trata de una cifra que impacta directamente el bolsillo de los medellinenses que más lo necesitan. Según la administración distrital, en promedio se entregan más de 900.000 ayudas mensuales y la inversión anual aproximada es de $250.000 millones. En otras palabras, cada mes una parte importante de las facturas de los servicios públicos de los estratos bajos se paga gracias a este fondo.

¿Cómo funciona este fondo? El modelo es de solidaridad: los estratos 5 y 6, y los usos industrial y comercial, realizan un aporte adicional sobre el costo de sus servicios. Esos recursos son el primer recaudo con el que se financian los subsidios de los estratos 1, 2 y 3. El estrato 4, por su parte, no recibe auxilio económico ni paga contribución: se mantiene en un punto neutro, con tarifa estándar.

Los porcentajes de contribución fueron definidos por el Concejo de Medellín en los mínimos legales. Así las cosas, el estrato 5 aporta un 50 %, el estrato 6 un 60 %, los usuarios comerciales un 50 % y los industriales un 30 %. Del otro lado están los beneficios: el estrato 1 recibe hasta un 60 % de subsidio, el estrato 2 un 40 % y el estrato 3 un 12,5 %.

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El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez, explicó que se trata de un proceso poco conocido, pero de alto impacto social, que se adelanta bajo las normas nacionales establecidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

El funcionario también detalló qué pasa cuando la plata no alcanza: en caso de déficit, es decir, cuando los subsidios que se deben reconocer son mayores que las contribuciones recaudadas, el Distrito se hace cargo del saldo faltante a través de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) de Agua Potable y Saneamiento Básico. Además, la administración distrital dispone de recursos propios, como los ordinarios y los excedentes, para garantizar que los apoyos no se detengan.

El principal reto del fondo, según la Alcaldía, es definir el número de usuarios, los proyectos de expansión y los volúmenes de consumo para determinar su equilibrio financiero, conforme a la normatividad vigente. También lo es lograr la proporción adecuada entre lo que recaudan los estratos 5 y 6, los comerciales y los industriales, frente al monto de recursos que requieren los estratos beneficiarios.

Este sistema de subsidios y contribuciones existe en Colombia desde hace décadas y es el que hace posible que el valor de la factura de los servicios públicos sea menor para los hogares de menores ingresos, mientras quienes tienen mayor capacidad económica pagan un poco más. En Medellín, ese principio de solidaridad se traduce en casi $700.000 millones entregados durante la actual administración.

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Para las familias beneficiarias, el subsidio se refleja directamente en la factura mensual de los servicios públicos, donde aparece como un descuento sobre el valor a pagar de acueducto, alcantarillado y aseo, de acuerdo con el estrato socioeconómico del predio.

El llamado de la administración distrital es a conocer cómo funciona este modelo, en el que la participación de los estratos altos y de los sectores industrial y comercial es fundamental para que los hogares de los estratos 1, 2 y 3 de Medellín puedan seguir recibiendo este alivio mes a mes.