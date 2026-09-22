Resumen: Germán Bahamón, gerente general de la FNC, destacó que la entidad actuó antes de la declaratoria oficial de la emergencia climática. "Planeamos con el peor escenario de sequía hasta marzo"

Alivio para caficultores: Fedecafé aumenta el precio de compra del café pasilla para mitigar el impacto de «El Niño»

Minuto30.com .- Para proteger los ingresos de los caficultores colombianos frente a las severas condiciones climáticas ocasionadas por el fenómeno de El Niño, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) anunció un incremento oficial en el precio base de compra de la pasilla, medida que ya entró en vigencia en todo el país.

A través de esta directriz, la FNC busca garantizar un mayor alivio económico sobre las fracciones de la cosecha que resultaron más afectadas por la sequía. El paquete de medidas y acciones preventivas detalla lo siguiente:

Nuevo precio de compra: El valor pagado por la pasilla contenida en el café pergamino sube de $10.000 a $12.000 por kilogramo. Adicionalmente, la Federación reconocerá hasta 30 granos brocados (afectados por plaga) bajo los precios y estándares del café excelso en todos sus programas de compra.

Importancia de la pasilla: Aunque este grano es separado del café excelso durante la etapa de trilla y no cumple con los estándares de exportación, posee un alto valor comercial y es fundamental para abastecer la industria cafetera al interior del país.

Inversión en fertilización: Como parte de un plan preventivo enfocado en la nutrición del suelo, la FNC ejecutó al 100% un plan de fertilización por $40.000 millones mediante la Protección Anticipada del Ingreso, financiado con recursos del Fondo de Estabilización de Precios del Café (FEPC).

Anticipación a la crisis: Germán Bahamón, gerente general de la FNC, destacó que la entidad actuó antes de la declaratoria oficial de la emergencia climática. «Planeamos con el peor escenario de sequía hasta marzo. Desde octubre reforzamos el control de la broca… Estaremos muy cerca al caficultor», aseguró el directivo, advirtiendo que El Niño afectará a los 23 departamentos cafeteros del país.

Finalmente, la FNC ratificó que su política de Garantía de Compra mantendrá su cobertura habitual, asegurando que los productores siempre reciban el mejor precio posible comercializando su cosecha a través de los canales institucionales.