¡Alisten pañuelo! El gesto de Courtois que les hará llorar

Resumen: El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, tuvo un gesto conmovedor al regalar su camiseta a unas nietas que la pidieron para su abuelo enfermo
Minuto30.com .- Una historia de lealtad y amor incondicional ha conmovido a la comunidad del Real Madrid. Unas nietas llevaron un emotivo mensaje al estadio Santiago Bernabéu, buscando darle una alegría a su abuelo, un fiel seguidor del club que ya no puede asistir a los partidos debido a varios ictus que ha sufrido.
El abuelo, cuya mayor admiración es el portero belga Thibaut Courtois, recibió el mejor regalo: el propio jugador se acercó a la grada, reconoció la pancarta de las niñas y les entregó su camiseta.
Este noble gesto, captado y compartido por la cuenta de fans del Real Madrid, ha sido catalogado como un acto de «MADRIDISMO» puro. La camiseta, cargada de significado, es ahora un tesoro para el abuelo y un recordatorio de que la pasión por el fútbol y la empatía superan cualquier enfermedad o distancia.
