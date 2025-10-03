Minuto30
  • ¡Alisten pañuelo! El gesto de Courtois que les hará llorar

    Thibaut Courtois entregó su camiseta a las nietas, para que le fuera llevada al abuelito, seguidor del equipo madridista. Captura de video
    Resumen: El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, tuvo un gesto conmovedor al regalar su camiseta a unas nietas que la pidieron para su abuelo enfermo

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una historia de lealtad y amor incondicional ha conmovido a la comunidad del Real Madrid. Unas nietas llevaron un emotivo mensaje al estadio Santiago Bernabéu, buscando darle una alegría a su abuelo, un fiel seguidor del club que ya no puede asistir a los partidos debido a varios ictus que ha sufrido.

    camiseta1 scaled

    Un abuelito que llevaba a sus nietas a ver al Real Madrid, no pudo volver, tras sufrir un ictus; el portero Thibaut Courtois le envió su camiseta en un gesto de empatía. Captura de video

    El abuelo, cuya mayor admiración es el portero belga Thibaut Courtois, recibió el mejor regalo: el propio jugador se acercó a la grada, reconoció la pancarta de las niñas y les entregó su camiseta.

    Este noble gesto, captado y compartido por la cuenta de fans del Real Madrid, ha sido catalogado como un acto de «MADRIDISMO» puro. La camiseta, cargada de significado, es ahora un tesoro para el abuelo y un recordatorio de que la pasión por el fútbol y la empatía superan cualquier enfermedad o distancia.

