¡Aliste maletas! Colombia tendrá 18 festivos en 2026: estos son los puentes para programarse

Minuto30.com .- Si usted es de los que proyecta sus vacaciones con tiempo, el 2026 le trae excelentes noticias. El calendario colombiano contará con 18 días festivos, de los cuales la gran mayoría caen en lunes, gracias a la Ley Emiliani, lo que se traduce en múltiples fines de semana largos para el descanso, el turismo y el tiempo en familia.

Como ya es costumbre en nuestra cultura laboral, meses como febrero y septiembre pasarán “en blanco” sin un solo respiro, pero la recompensa llegará en junio, que se consagra como “la tapa de la olla” con tres puentes festivos que prometen dinamizar la economía turística, pero a su vez golpear el bolsillo de los empleadores.

Los puntos clave del 2026

Junio de locura: Con tres lunes festivos, es el mes ideal para las vacaciones de mitad de año.

Semana Santa: En 2026, los días santos caen a principios de abril (2 y 3), permitiendo un descanso temprano en el segundo trimestre.

Agosto y Noviembre: Ambos meses cuentan con dos festivos, ideales para escapadas cortas antes del cierre de año.

Diciembre estratégico: La Navidad caerá un viernes, lo que facilitará un puente largo para las celebraciones familiares.

¿Por qué tantos lunes?

En 2026 se cuenta con dos puentes más que en 2025, ya que fechas que no se corren, en 2025, cayeron en domingo.

Recuerde que en Colombia, por la Ley 51 de 1983, la mayoría de los festivos religiosos o civiles se trasladan al lunes siguiente para evitar interrupciones en la semana laboral y fomentar el turismo interno, una medida que sigue siendo celebrada por el sector hotelero y de transporte.

Le recomendamos empezar a marcar su calendario. Ya sea para ahorrar o para pedir sus vacaciones en el trabajo, conocer estas fechas le permitirá sacar el máximo provecho al año que viene.

