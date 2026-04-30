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    ¡Aliste la plata! Ministro de Hacienda confirma alza en precio de la gasolina para este viernes

    Esta impopular pero necesaria decisión responde a presiones externas y a la responsabilidad fiscal del Estado, dice MinHacienda

    Publicado por: SoloDuque

    Gobierno alista nueva baja en la gasolina: precio promedio podría quedar en $15.000
    Foto de archivo.
    ¡Aliste la plata! Ministro de Hacienda confirma alza en precio de la gasolina para este viernes

    Resumen: El Ministro Ávila también confirmó que el precio del ACPM sufrirá modificaciones al alza, aunque entregó un parte de tranquilidad al aclarar que este incremento se dará en una "menor proporción" en comparación con el salto que da la gasolina.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Si tiene que tanquear su vehículo, aliste el bolsillo; el Gobierno Nacional confirmó que a partir de este viernes, 1 de mayo, el precio de la gasolina tendrá un incremento de $400, lo que ubicará el valor promedio del galón en $16.000 a nivel nacional.

    El anuncio fue realizado por el Ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmando un nuevo ajuste que revierte las reducciones que habían aliviado el bolsillo de los colombianos a principios de este año.

    ¿Por qué vuelve a subir el combustible?

    De acuerdo con el jefe de la cartera económica, esta impopular pero necesaria decisión responde a presiones externas y a la responsabilidad fiscal del Estado. Los motivos principales son:

    • Coyuntura Internacional: El principal detonante de esta alza es el conflicto bélico en Irán. Esta situación ha generado un impacto directo y negativo en los precios internacionales del crudo, obligando a Colombia a ajustar sus tarifas internas.

    • Responsabilidad Fiscal: El Gobierno busca evitar desequilibrios financieros y frenar la dependencia de subsidios insostenibles que podrían golpear la economía del país.

    ¿Qué pasará con el diésel?

    El Ministro Ávila también confirmó que el precio del ACPM sufrirá modificaciones al alza, aunque entregó un parte de tranquilidad al aclarar que este incremento se dará en una “menor proporción” en comparación con el salto que da la gasolina.

    Nuevos precios de referencia por ciudad (Mayo 2026)

    Con este nuevo incremento de $400, así quedan los precios aproximados del galón de gasolina en las principales ciudades del país. Villavicencio y Cali se perfilan como las ciudades con el combustible más costoso:

    Ciudad Precio aproximado por galón
    Villavicencio $16.391 COP
    Cali $16.300 COP
    Bogotá $16.291 COP
    Medellín $16.211 COP
    Bucaramanga $16.049 COP
    Barranquilla $15.924 COP
    Cúcuta $14.265 COP
    Pasto $13.887 COP
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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