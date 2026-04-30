Resumen: El Ministro Ávila también confirmó que el precio del ACPM sufrirá modificaciones al alza, aunque entregó un parte de tranquilidad al aclarar que este incremento se dará en una "menor proporción" en comparación con el salto que da la gasolina.

¡Aliste la plata! Ministro de Hacienda confirma alza en precio de la gasolina para este viernes

Minuto30.com .- Si tiene que tanquear su vehículo, aliste el bolsillo; el Gobierno Nacional confirmó que a partir de este viernes, 1 de mayo, el precio de la gasolina tendrá un incremento de $400, lo que ubicará el valor promedio del galón en $16.000 a nivel nacional.

El anuncio fue realizado por el Ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmando un nuevo ajuste que revierte las reducciones que habían aliviado el bolsillo de los colombianos a principios de este año.

¿Por qué vuelve a subir el combustible?

De acuerdo con el jefe de la cartera económica, esta impopular pero necesaria decisión responde a presiones externas y a la responsabilidad fiscal del Estado. Los motivos principales son:

Coyuntura Internacional: El principal detonante de esta alza es el conflicto bélico en Irán. Esta situación ha generado un impacto directo y negativo en los precios internacionales del crudo, obligando a Colombia a ajustar sus tarifas internas.

Responsabilidad Fiscal: El Gobierno busca evitar desequilibrios financieros y frenar la dependencia de subsidios insostenibles que podrían golpear la economía del país.

¿Qué pasará con el diésel?

El Ministro Ávila también confirmó que el precio del ACPM sufrirá modificaciones al alza, aunque entregó un parte de tranquilidad al aclarar que este incremento se dará en una “menor proporción” en comparación con el salto que da la gasolina.

Nuevos precios de referencia por ciudad (Mayo 2026)

Con este nuevo incremento de $400, así quedan los precios aproximados del galón de gasolina en las principales ciudades del país. Villavicencio y Cali se perfilan como las ciudades con el combustible más costoso: