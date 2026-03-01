Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Alineación confirmada: Nacional sacude su nómina para romper la «maldición» en Ibagué

    Una victoria en este partido, catapulta a Atlético Nacional al primer lugar de la tabla

    Publicado por: SoloDuque

    atletico nacional en ibague
    Imágenes tomadas de @nacionaloficial
    Alineación confirmada: Nacional sacude su nómina para romper la «maldición» en Ibagué

    Resumen: El pitazo inicial será a las 8:30 p. m. Nacional llega con 15 puntos y la motivación por las nubes tras conocer los resultados de la jornada, sabiendo que una victoria lo catapulta al primer lugar de la tabla.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Todo está listo en el Estadio Manuel Murillo Toro. El estratega de Atlético Nacional, Diego Arias, ha revelado su “once de gala” para enfrentar al Deportes Tolima por la fecha 9 de la Liga BetPlay.

    Con una apuesta ofensiva agresiva y cambios tácticos en la zona de gestación, el “Rey de Copas” busca acabar con una racha de 10 partidos sin ganar en territorio pijao y dormir hoy como líder absoluto del fútbol colombiano.

    El XI titular del “Verde”

    La gran novedad es la titularidad de un tridente de ataque que promete desequilibrio constante, dejando claras las intenciones de Arias de no ir a esconderse en Ibagué:

    Portero: Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo.

    Defensa: Una línea de tres sólida con Parra, Haydar y Casco.

    Mediocampo: Un bloque de cuatro con Velásquez, Zapata, Uribe y el capitán Edwin Cardona, encargado de la generación de juego.

    Delantera: Un frente de ataque de lujo integrado por Bello, Marlos Moreno y el estelar ‘Chicho’ Arango.

    Sorpresas en el banco: “Pesos pesados” a la espera

    Llama la atención la decisión del cuerpo técnico de dejar en el banco de suplentes a jugadores que venían siendo habituales o que tienen un gran peso goleador. Diego Arias guardará como “ases bajo la manga” para el segundo tiempo a:

    Alfredo Morelos, goleador de la Liga Betplay; la joya de la corona Rengifo; así como Andrés Sarmiento y Bauzá.

    Cita con la historia

    El pitazo inicial será a las 8:30 p. m. Nacional llega con 15 puntos y la motivación por las nubes tras conocer los resultados de la jornada, sabiendo que una victoria lo catapulta al primer lugar de la tabla.

    El Tolima de Lucas González, por su parte, intentará defender su fortín y mantener su paternidad reciente sobre el cuadro antioqueño.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.