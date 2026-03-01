Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El pitazo inicial será a las 8:30 p. m. Nacional llega con 15 puntos y la motivación por las nubes tras conocer los resultados de la jornada, sabiendo que una victoria lo catapulta al primer lugar de la tabla.

Alineación confirmada: Nacional sacude su nómina para romper la «maldición» en Ibagué

Minuto30.com .- Todo está listo en el Estadio Manuel Murillo Toro. El estratega de Atlético Nacional, Diego Arias, ha revelado su “once de gala” para enfrentar al Deportes Tolima por la fecha 9 de la Liga BetPlay.

Con una apuesta ofensiva agresiva y cambios tácticos en la zona de gestación, el “Rey de Copas” busca acabar con una racha de 10 partidos sin ganar en territorio pijao y dormir hoy como líder absoluto del fútbol colombiano.

El XI titular del “Verde”

La gran novedad es la titularidad de un tridente de ataque que promete desequilibrio constante, dejando claras las intenciones de Arias de no ir a esconderse en Ibagué:

Portero: Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo.

Defensa: Una línea de tres sólida con Parra, Haydar y Casco.

Mediocampo: Un bloque de cuatro con Velásquez, Zapata, Uribe y el capitán Edwin Cardona, encargado de la generación de juego.

Delantera: Un frente de ataque de lujo integrado por Bello, Marlos Moreno y el estelar ‘Chicho’ Arango.

Sorpresas en el banco: “Pesos pesados” a la espera

Llama la atención la decisión del cuerpo técnico de dejar en el banco de suplentes a jugadores que venían siendo habituales o que tienen un gran peso goleador. Diego Arias guardará como “ases bajo la manga” para el segundo tiempo a:

Alfredo Morelos, goleador de la Liga Betplay; la joya de la corona Rengifo; así como Andrés Sarmiento y Bauzá.

Cita con la historia

El Tolima de Lucas González, por su parte, intentará defender su fortín y mantener su paternidad reciente sobre el cuadro antioqueño.