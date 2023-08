VIDEO. «Soy yo la que me voy de la relación»: Alina Lozano contó porqué se ‘dejó’ con Jim Velásquez

in

“Me aburrí de esto”, empezó diciendo la actriz Alina Lozano tras anunciar que se había dejado con Jim Velásquez. Al parecer, un acto de deslealtad habría hecho que la actriz se cansara de la relación con el joven.

La relación ya había pasado por ‘crisis’ luego de que en redes sociales viralizaron la gran diferencia de edad, ella tiene 53 años y él 23.

La actriz hizo un en vivo en Facebook para dar a conocer los motivos de la separación, y para no dejar ‘temas sueltos’, Alina Lozano también invitó a Jim Velásquez a contar lo sucedido con su ex en un evento público.

“Soy yo la que me voy de la relación, se nos salió de las manos. En mi caso, el amor no es para sufrir, yo paro en el momento en el que el tema no es sano para mí», dijo la actriz en el video.

